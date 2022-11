Cancelan comparecencia de Adán Augusto en Congreso de Zacatecas

Zacatecas.- La comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que se tenía contemplada para hoy a las 14:00 horas ante la Legislatura de Zacatecas fue cancelada de último momento, primero, por el fallecimiento diputado migrante Sergio Ortega, pero también porque los diputados de oposición denunciaron que el Ejecutivo estatal que comanda David Monreal jamás convocó en tiempo y forma al Poder Legislativo para recibir en el pleno al funcionario federal.

En conferencia de prensa, los diputados de la Junta de Coordinación Política, así como la presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura local, informaron que hoy se enteraron por los medios de comunicación de la posible visita del secretario de Gobernación, ya que fue hasta las 8:50 horas de este lunes que se recibió un oficio por parte de la secretaría de gobierno del gobierno estatal, donde se "informaba y ordenaba" al Poder Legislativo que realizara, este jueves, a las 14:30 horas una sesión solemne para recibir a Adán Augusto.

La diputada priista Gabriela Basurto, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), así como la diputada Karla Valdez, presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura de Zacatecas, confirmaron esta cancelación, al mencionar que no había condiciones para que se realizar esta comparecencia, primero, porque tomó a todos los legisladores locales la muerte repentina (causas naturales) del diputado migrante.

Además de aclarar que el Poder Legislativo "no es una extensión" del Poder Ejecutivo local, porque tiene autonomía propia, por ello, al no tener jamás una notificación formal ni institucional en tiempo y forma, apenas esta mañana al interior de la Jucopo y en la que participaron todos los grupos parlamentarios, en el que se envió la invitación al Secretario de Gobernación para que les notifique la fecha para buscar que existan las condiciones necesarias se pueda realizar la comparecencia, pero, aseguraron que hasta las 13:00 horas no se había recibido ninguna respuesta.

Incluso, mencionaron que la secretaría de Gobierno del Estado sí tuvo tiempo para convocar a los alcaldes y presidentes de partidos políticos a una reunión hoy, por tanto, consideraron que el Ejecutivo estatal sí tenía conocimiento de la agenda del funcionario federal, pero actuaron sin contemplar al Legislativo.



El diputado Enrique Laviada (MC) dijo que en ningún momento el Congreso local tuvo una notificación de las oficinas centrales del secretario de Gobernación para este diálogo, mientras que por parte del gobierno de Zacatecas simplemente se intentó imponer una agenda sin contemplar a los diputados, ya que solo envió un oficio hoy mismo “al cuarto para las 12”, para realizar una supuesta sesión solemne.

Mientras que el diputado Xerardo Ramírez (PT) lamentó que mejor en otras entidades que son de extracción panista como Aguascalientes que sí hubo condiciones políticas para poder dialogar, pese a que ese partido ha manifestado que está en contra de esa reforma, mientras que en Zacatecas que es un hecho que sí la votará a favor con los votos de Morena y PT.

Sin embargo, dijo que el problema es que pese a que el gobierno estatal que es de extracción morenista, aquí no se logró este acercamiento y diálogo con Adán Augusto “por la falta de oficio político” del gobierno estatal que “trata de atropellar al Poder Legislativo” al tratar de imponer órdenes y agendas.

Cabe mencionar que el equipo de prensa del gobernador David Monreal, anoche notificó dentro de su agenda que el mandatario estatal sostendría una reunión privada con el secretario de Gobernación y que a las 14:00 horas realizaría una visita de trabajo al Congreso del Estado.

Finalmente, después de que los diputados emitieron la conferencia de prensa, el gobierno de Zacatecas informó que la agenda de trabajo de Adán Augusto López se posponía por el deceso del diputado Sergio Ortega.

