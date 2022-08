Caen 3 integrantes de banda que cometía fraudes inmobiliarios en Sonora, Michoacán y Durango

Tres integrantes de un cartel inmobiliario proveniente de Sinaloa, pero que cometió delitos en otros estados como Durango y Michoacán, fueron vinculados a proceso y puestos en prisión preventiva tras cometer fraudes con bienes e inmuebles en Ciudad Obregón.



La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) obtuvo del Juez la vinculación a proceso y prisión preventiva para tres personas por siete posibles hechos constitutivos de fraude.



La Fiscal General, Claudia Indira Contreras Córdova informó que se obtuvieron vinculaciones a proceso, con medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Jesús “N”, Édgar “N” y Pedro “N”.



Están imputados por los delitos de fraude en número de tres, fraude en grado de tentativa, usurpación de identidad, falsedad en declaraciones ante notario, asociación delictuosa en concurso real.



La estructura criminal, proveniente de Sinaloa, está señalada que probablemente cometió el mismo ilícito en Michoacán y Durango.



Derivado de la coordinación de la Trilogía Investigadora, contando con datos de prueba sólidos como peritajes en Dactiloscopia, reconocimientos por fotografías e informes bancarios, se logró establecer la coautoría y del hecho.





Cometían fraudes en compra-venta de inmuebles



Además, abundó, los siete inmuebles que habían sido objeto del delito ya están legalmente en manos de sus legítimos propietarios, luego de que se recuperaron después de las indagatorias realizadas por la Trilogía Investigadora de la Fiscalía de Sonora: Agente del Ministerio Público, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales.



“El caso inicia con una querella interpuesta por el notario número 30 de Ciudad Obregón. Refiere posibles hechos constitutivos de la comisión del delito de fraude, falsificación de documentos, usurpación de identidad, falsedad en declaración”, recordó la Fiscal General en Sonora.



Para diciembre de 2021, añadió, acuden dos personas, un presunto comprador y probable vendedor, solicitando servicios para la tramitación de créditos Infonavit para celebrar un contrato de compraventa, concluyendo dicho trámite en el mismo mes y año.





En enero de este año se presenta una persona con el mismo nombre del vendedor, manifestando que él no había realizado ninguna compraventa, concluyendo que se trató de un fraude y usurpación de identidad, además, se informó que el mismo gestor inmobiliario realizó otro trámite similar, solicitando se investigaran los hechos por tratarse probablemente de otro delito de fraude, comentó.



Se confirmó que se habían realizado trámites de la misma naturaleza en dos notarías de Cajeme, por el mismo gestor inmobiliario. Fue así como se procedió a entrevistar y recabar querellas de ofendidos y propietarios de los inmuebles, quienes expusieron no realizar trámites y ser víctimas de la comisión de un delito.



De agosto de 2021 a enero de este año, los imputados, procedentes de Sinaloa, junto con otras personas que se investigan, engañaron a los ofendidos, expuso.



Las víctimas tenían en venta sus viviendas, por lo que los imputados se apersonaban con identidades falsas solicitándoles documentación, entre ellas credenciales para votar y escrituras de los inmuebles.



Ya con la documentación, los imputados realizaron avalúos de las viviendas para después perder contacto con los propietarios y agentes inmobiliarios.

Así acudían a las Notarías 18 y 30, haciéndose pasar por agentes inmobiliarios e identificándose con otros nombres, iniciando con la escrituración de compraventa, utilizando documentos de identificación apócrifos, haciéndose pasar por las partes que celebraban tales contratos, resaltó la Fiscal General.



“Con este modus operandi se concretaron las compraventas de tres inmuebles, causando con ello un perjuicio al patrimonio de los ofendidos y obteniendo un lucro indebido, por otra parte, realizaron las mismas acciones a otros tres inmuebles en los cuales no lograron concretarse las compraventas por causas ajenas a su voluntad, poniendo en riesgo el patrimonio de los ofendidos”, manifestó.



“Debo reconocer que la coordinación es lo que hace efectivo estos resultados, finalmente tenemos estos siete inmuebles que ya estén totalmente en manos de sus legítimos propietarios”, dijo la fiscal.



Hizo un llamado a quienes tengan algún bien en alguna circunstancia similar a que presenten la denuncia, a los notarios a trabajar de manera coordinada para que en Sonora no sucedan más estos casos.

