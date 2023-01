Bidón con contenido extraño provoca fuerte movilización y desalojo de escuela en Sinaloa 

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dijo que aún no se determina el contenido del bidón de veinte litros que se encontró abandonado en el fraccionamiento Florencia, del cual se especuló que contenía una sustancia peligrosa, por lo que los cuerpos de auxilio tuvieron que desalojar alumnos y maestros de una escuela.

Señaló que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación sobre este hecho para determinar la procedencia de este bidón con una sustancia aún desconocida que es analizada por una empresa especializada en productos tóxicos.

Hizo ver que aún no se tiene información precisa del contenido de este bidón, por lo que no se debe especular, en tanto no se tenga la certeza que se trata de una sustancia tóxica y se determine porque apareció a un costado de un boulevard de la capital del estado.

Aurelio Roy Navarrete Cuevas, titular del Instituto de Protección Civil del Estado dijo que una llamada a una línea de emergencia notificó que a un costado de un colegio privado que se ubica por el boulevard Rolando Arjona y la avenida Lona Beltrán, se encontraba un bidón que por su apariencia estaba hinchado.

Por protocolo se procedió a evacuar a cerca de 360 alumnos, docentes y personal administrativo del plantel educativo y elementos con equipos especiales procedieron a retirarlo y enviarlo a una empresa especializada en sustancias químicas, ubicada cerca de la comunidad del Diez, en la salida sur de Culiacán.





Personal especializado tuvo que usar trajes protectores

Con equipos especiales, el personal de Protección Civil tuvo que cerrar la circulación en el boulevard Rolando Arjona y la avenida Lola Beltrán, en el fraccionamiento Florencia, en la parte norponiente de la capital del estado para efectuar las maniobras de retiro.

Un amplio sector tuvo que ser acordonado, ante la versión de que se trataba de una sustancia química muy tóxica, por lo que la circulación se desvió y se retiró a todas las personas que se pararon a observar las maniobras de elementos con trajes protectores.

Los elementos de Protección Civil con equipos especiales, al concluir las maniobras, fueron rociados con espumas y agua sus trajes por elementos del Cuerpo de Bomberos que limpiaron la zona con chorros de agua a presión.

