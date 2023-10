La noche del jueves, una joven mujer fue víctima de un asalto con abuso sexual cuando circulaba en la calle Bugambilias de la colonia Jacarandas, en la capital de San Luis Potosí. El hecho fue denunciado en redes sociales a través de un video de una cámara de vigilancia.

En la grabación se observa como la chica fue interceptada por el asaltante quien, con un casco llevaba cubierta la cabeza impidiendo así que se pudiera visualizar su rostro. El sujeto acorraló a la joven, quien llevaba audífonos, e inmediatamente procedió a despojarla de sus pertenencias.

“Unos sujetos en moto me vieron y uno de ellos se baja a quitarme mis cosas, mi celular, audífonos, dinero…”, narró la joven a través de rede sociales.

Posteriormente, el sujeto abraza a la joven y la aprieta contra su cuerpo, realizándole tocamientos y forzándola a besarlo.

Momento en que un sujeto ataca a una joven en calles de San Luis Potosí Foto: Captura de pantalla

“Al descarado no le fue suficiente y empezó a decir ‘que me le antojaba’, empezó a decirme ‘bésame o te mato’ y me hizo estarlo besando, posteriormente me dijo que quería quitarme la licra y ‘meterme una cogida’ si no accedía me iba a matar”.

Fiscalía de San Luis Potosí busca al atacante

Además de lo que se ve en el video, la chica denunció que el asaltante la obligó a masturbarlo y que también la quería obligar a que le hiciera sexo oral.

“Después pueden ver en el video cómo me lleva agarrada hacia un árbol que esta frente a las cámaras y me hizo m*asturbarlo, me pidió que le hiciera incluso s*xo oral a lo cual no accedí y volvía a amenazarme de muerte, y vio pasar más gente y fue como me dejó ir (sic)”, relató la víctima.

Por último, hizo énfasis en que se encuentra en estado de shock por lo sucedido, que está recibiendo atención médica y haciendo las denuncias correspondientes con las autoridades.

“Tengan mucho cuidado de esta ciudad tan insegura, no pensé que me fuera a pasar a mí, de verdad estoy impresionada, agradecería me ayuden a difundir para que tengan cuidado con esta lacra”.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó una investigación para encontrar a quien resulte responsable de este atraco, a través de agentes del Ministerio Público que ya realizan las indagatorias correspondientes.

Una cámara de videovigilancia captó el momento del asalto y abuso sexual en contra de una joven quien se dirigía a una cita médica. #SanLuisPotosí #NiUnaMas pic.twitter.com/zdqeSmwizI — karolina lopsot (@karolina_lopsot) October 7, 2023





