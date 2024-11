Zacatecas.- El ayuntamiento de Apulco emitió una postura públicamente para precisar que las fotos que circulan en las redes sociales del nuevo alcalde, Israel Ramírez Iñiguez, donde se ve portando armas y vestimentas tácticas, se debe a que “fue elemento activo de la policía del municipio de Nochistlán”, además de publicar la Carta de Antecedentes No Penales emitida por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

La tarde de este miércoles, el secretario de gobierno del municipio de Apulco, Juan Antonio López, emitió una postura a través de las redes sociales de la “Presidencia Apulco Zacatecas”, en donde se menciona que en relación a diversas notas publicadas “referentes a las imágenes del Presidente Municipal portando armas y equipo de seguridad como chalecos, esto debido a que, anteriormente el fungía como Elemento Activo de Policía Municipal en el Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas”.

Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas aclara polémica del nuevo alcalde, Israel Ramírez Iñiguez, por fotografías con armas (13/11/2024). Foto: Especial

También en esa postura se publican las imágenes de la Carta de Antecedentes No Penales y se informa que, este lunes, el presidente municipal, Israel Ramírez se presentó en la Fiscalía de Zacatecas para que se le emitiera este documento. Además, se señala que “a la fecha actual, no hay existencia de una carpeta de investigación abierta en su contra y que no es investigado por ninguna autoridad”.

Se refiere que al actual alcalde se le extendieron los oficios correspondientes, donde “se le da de baja como funcionario de Seguridad Publica de Nochistlán de Mejía, Zac., con fecha del 30 de octubre del presente año (sic)”.

En esas publicaciones de la postura del ayuntamiento, también se refiere que la semana pasada el secretario de gobierno municipal, Juan Antonio López García, se reunió con Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, a quien se le informó lo referente a la toma de protesta del nuevo presidente de Apulco, y se asegura que se le entregó al funcionario estatal la documentación oficial con fotos, videos y el acta de cabildo de dicho acto.

Ayuntamiento de Apulco, Zacatecas afirma que el alcalde fungía como Elemento Activo de Policía Municipal (13/11/2024). Foto: Especial

Cabe mencionar que tras el desafuero de Mauro Yuriel “N”, quien fue separado del cargo como alcalde de Apulco, debido a una investigación en su contra que integra la Fiscalía zacatecana donde se le imputan los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa delitos, en un oficio, el ayuntamiento de Apulco notificó al Poder Ejecutivo y Legislativo que el pasado 2 de noviembre, Israel Ramírez Iñiguez rindió protesta como alcalde suplente.





nro/cr