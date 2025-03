San Miguel de Allende, Gto.- María Paulina Almanza, mamá de la niña Alana, asesinada el lunes pasado presuntamente por policías ministeriales del estado que cumplimentaban una orden de aprehensión contra su esposo, imploró ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum por el “feminicidio” de su hija de 8 años de edad.

“¡Ayúdenme por favor a que se haga justicia!”, suplicó en compañía de dos abogados que acusaron a los agentes ministeriales que, vestidos de civil y en un vehículo sin identificación oficial, dispararon al vehículo en el que trasladaban a dos niñas a la escuela.

Con llanto incontenible, la madre mostró la imagen de la camioneta en la que su esposo trasladaba a sus dos menores hijas la mañana de este martes. Su hija Alana murió por tres disparos y su hermanita está herida.

Lee también Investigan muerte de padre buscador a manos de Policías de Veracruz; lo detienen y luego liberan con golpes

María Paulina Almanza, mamá de niña asesinada presuntamente por policías ministeriales de Guanajuato (12/03/2025). Foto: Especial

“Es la foto del vehículo donde iban mis hijas, miren cuántos impactos, por detrás, por detrás donde estaban mis hijas; ¡cuántos disparos tiene el vehículo!, ¡vean el tamaño del orificio!, del impacto”, expresó con lágrimas.

Comentó que su esposo –Alan– gritó que sus hijas iban con él, pero siguieron disparando.

“Hoy mi amada hija Alana no está conmigo porque la balacearon, fue víctima de un feminicidio cobarde mientras su padre la llevaba a la escuela, a ella y a su hermana Oriana, quien está aterrorizada”, dijo la madre.

María Paulina Almanza pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum, a Citlalli Hernández, Alejandro Gertz Manero, Omar García Harfuch, a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que se haga justicia para su hija, que no quede impune el único feminicidio que aquí sucedió.

Lee también Hallan a mujer sin vida y con signos de violencia en Morelos; van 17 víctimas de feminicidio en el estado en 2025

“Señora presidenta, usted tiene los medios, tiene el poder, por favor. No es posible que maten a niños yendo a la escuela, que no estén seguros de ir a la escuela. Mi hija llevaba sus cosas, llevaba su libro de Harry Potter, le faltaba poco para terminarlo, el libro se quedó en el coche porque ella ya no está", se dolió.

Su madre tenía todo preparado para hacerle su fiesta este 13 de marzo que cumpliría 9 años. “Y no va a poder estar porque está muerta y nosotros necesitamos ayuda, ayúdenos a que no quede impune”, dijo.

Aseveró que hoy su esposo no puede estar con su niña que tanto amaba. No puede darnos un abrazo, no puede despedirse de ella porque está detenido por falsas denuncias.

El 11 de marzo de 2025, en un comunicado la Fiscalía General del Estado informó que durante la ejecución de una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa el acusado se resistió al mandato atacando a dos agentes policiales, quienes fueron lesionados, y éstos repelieron. El hecho ocurrió en la glorieta Las Ventanas en San Miguel de Allende. Una niña fue lesionada en el intercambio de disparos y después murió.

Lee también Ataque a policías deja un elemento muerto y uno gravemente lesionado en Tabasco; realizan operativo para localizar a los responsables

La menor murió de 3 disparos a manos de policías que atacaron el vehículo de su padre. Foto: Samyra Sosa / EL UNIVERSAL

La orden de captura fue consecuencia de una denuncia de la hermana del detenido, quien presuntamente la lesionó con un arma de fuego el fin de semana pasado.

El abogado Pablo González Sierra dijo tener conocimiento que el domingo pasado la fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en contra de Alan Jacinto, padre de Alana, que la fiscalía no cumplimentó en esa fecha y tampoco el lunes.

Consideró que querían realizar una detención espectacular poniendo en peligro la vida de las niñas.

"Mi cliente estuvo en la Fiscalía el 10 de marzo durante más de tres horas; ahí pudo haber sido detenido sin poner en riesgo a su familia, pero prefirieron un operativo espectacular que resultó en la muerte de una niña de 8 años".

Difirió de la narrativa oficial, en el sentido de que su cliente disparó a los agentes de Investigación Criminal que le pidieron que detuviera el vehículo, sino que fueron los elementos de la Fiscalía, que no se identificaron, quienes le dispararon.

Lee también 8M “Le prometí a mi hija agarrar a su asesino”; Wendy Vázquez logró ratificar sentencia contra el feminicida de Luz Adriana

Exigió que se proporcionen los videos de las cámaras de Seguridad del trayecto del vehículo en el que iba Alan con sus hijas a la escuela, y después al hospital cuando su hija le dijo que tenía sangre porque le habían disparado, para que se transparente cómo ocurrieron los hechos.

Dijo que la actuación de los agentes de Investigación Criminal fue negligente y violenta. De un vehículo sin placas ni luces descendieron sujetos armados vestidos de civil.

Dijo que ante el temor de un ataque criminal, la familia intentó huir, y fue entonces que comenzaron los disparos; la familia había sido víctima de amenazas y extorsiones previas, que denunció en la Fiscalía.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr