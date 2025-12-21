Cuatro personas perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vialidad y terminara sumergido en las aguas de un canal de riego.

Fueron los propios vecinos quienes dieron la voz de alarma. Al notar el auto llantas arriba dentro del cauce, algunos intentaron acercarse para ayudar, pero la profundidad del canal y la fuerza de la corriente frustraron cualquier intento de auxilio inmediato. La impotencia de los testigos marcó los primeros minutos del accidente.

Minutos después, el lugar se llenó de patrullas de la Guardia Nacional y rescatistas de Protección Civil. El ambiente se volvió tenso por los esfuerzos de civiles por ayudar.

Mientras buzos y brigadistas luchaban por estabilizar el vehículo para rescatar los cuerpos, confirmaron que el agua ya había provocado la muerte de los pasajeros: uno de los cadáveres fue localizado metros más adelante, arrastrado por la fuerza del caudal antes de que pudieran intervenir.

Bajo la mirada de los curiosos y el hermetismo de las autoridades, el Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de las cuatro víctimas. Hasta el momento, las causas que llevaron al conductor a perder el control siguen siendo un misterio que la Fiscalía General del Estado busca resolver.

