En una nueva jornada de violencia en los municipios de Culiacán y Navolato, siete personas fueron asesinadas a balazos; una de las víctimas es una mujer de nombre María “N”, de 46 años de edad, quien fue privada de la vida junto con su pareja, cerca de un arroyo que cruza la colonia Cinco de Febrero.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas de que en una cancha deportiva de voleibol, ubicada en la colonia Las Coloradas, en la capital del estado, un grupo armado disparó desde un vehículo; en el lugar del atentado falleció una persona del sexo masculino, y una segunda víctima, que alcanzó a correr, quedó muerta dos calles adelante.

Dentro del panteón San Juan, ubicado sobre la calle Benito Juárez, en el segundo cuadro de la ciudad, un hombre joven, identificado como lava carros, fue asesinado a balazos por hombres armados que lo persiguieron entre las tumbas.

Se conoce que la víctima se encontraba sentado en el área de estacionamiento del cementerio cuando personas armadas descendieron de un vehículo; al intentar huir hacia el interior en busca de refugio, fue privado de la vida.

En la colonia Cinco de Febrero, un hombre identificado como Benancio “N”, de 59 años de edad, y María “N”, de 46, fueron asesinados a balazos por personas desconocidas, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

Frente a un expendio de cerveza, ubicado a un costado de la carretera La Veinte, en la sindicatura de Costa Rica, en el municipio de Culiacán, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual presentaba impactos de bala y huellas de tortura.

Las autoridades judiciales informaron que la víctima era un hombre de tez morena, de apariencia joven, que vestía pantalón de mezclilla y camiseta, sin portar identificación.

En la comunidad de Toboloto, en el municipio de Navolato, Jesús Alberto “N” fue perseguido a balazos por desconocidos, quienes, luego de privarlo de la vida, huyeron rápidamente del sitio sin ser detenidos.

