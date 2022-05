Asesinato de Luis Enrique Ramírez no va a quedar impune, asegura Rubén Rocha

Culiacán.- La Fiscalía General del Estado revisa cámaras de video vigilancia, practica cateos y mantiene un trabajo constante en las investigaciones puesto que tiene indicios sobre el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, el cual no va a quedar impune, afirmó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Comentó que se tienen avances en este caso, del cual se mantiene atento a su evolución, puesto que existe su compromiso que este caso se va a esclarecer, ya que de esta manera se manda el mensaje de que no habrá impunidad para nuevos casos.

En su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal externó que cuando no hay impunidad y se aplica la justicia, quienes en un futuro pretendan atentar contra un comunicador tendrán que pensarlo, puesto que sabrán que van a enfrentar a la justicia.



“En mi gobierno no quiero a ningún funcionario que tenga emplazado en juicios a comunicadores”

Los alcaldes que incurren en la persecución de periodistas por criticas o cuestionamientos no tienen idea de lo que es la democracia, por lo que en mi gobierno no quiero a ningún funcionario que tenga emplazado en juicios a comunicadores, señaló el gobernador Rubén Rocha Moya.

En memoria de Luis Enrique Ramírez Ramos, el ejecutivo estatal advirtió que no va aceptar que algún miembro de su gabinete tenga abiertos juicios judiciales contra periodistas.

Rocha Moya dio respuesta en este sentido al ser cuestionado que en su gabinete el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, desde hace varios años interpuso tres demandas contra periodistas y en su momento en el paquete fue incluido el finado Ramírez Ramos.

Aclaró que funcionarios de su administración que se encuentren en esta situación de litigios contra miembros de los medios de comunicación se tendrán que retirar de sus funciones, puesto que deben estar conscientes que están bajo el escrutinio público por su desempeño.



Rocha Moya dijo que si los alcaldes no desean ser criticados y cuestionados por sus actos, deben hacer muy bien las cosas y no ejercer persecuciones contra periodistas, puesto que es claro que no entienden lo que es la democracia.

Puntualizó que en el trienio pasado, en varios ayuntamientos, se dieron persecuciones contra las Sindicas Procuradoras, por alcaldes que pensaron que ellas eran sus subalternas, por el simple hecho de haber sido electas como parte de sus planillas, cuando la ley define claramente las atribuciones de cada uno de ellos.

Los presidentes municipales no deseaban que las Sindicas Procuradoras les revisaran sus cuentas públicas y acciones, por lo que las acosaron y persiguieron, eso no se puede permitir, puesto que la ley define claramente las competencias.

Más tarde, el ejecutivo estatal envió una circular a los titulares de las Secretarías de Estado y titulares de entidades estatales en el sentido que en respeto a la libre expresión, disponen de un plazo de 48 horas para retirar demandas que tengan interpuestas contra periodistas. Se les aclara que en caso de desacuerdo con esta disposición, se les exhorta a presentar su renuncia al cargo conferido.

Periodistas se manifiestan por homicidio de Luis Enrique

En el sitió del emblema de la ciudad de Mazatlán, periodistas reclaman justicia por el reciente asesinato del columnista Luis Enrique Ramirez Ramos. En la capital del estado conocieron el doble homicidio de las periodistas veracruzanas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Jhoana García, por lo que sus exigencias de justicia se duplicaron.

Raquel Zapien Osuna, del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión, recién había enviado un mensaje de intranquilidad por el alto número de muertes violentas de comunicadores, cuando conoció de los hechos registrados en el estado de Veracruz, con los asesinatos de dos nuevas periodistas.

Los manifestantes que habían sido convocados a protestar en el cruce de la avenida del Mar y la calle Rafael Buelna, donde se ubica el emblema de la ciudad, por el homicidio del columnista del periódico El Debate el pasado 5 de mayo en la colonia los Pinos, cuando estos fueron enterados de los nuevos sucesos.

Lee también: Mujer pierde control de auto, se mete a área de universidad y atropella a cuatro jóvenes en Sinaloa

afcl/rmlgv