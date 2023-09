Chilpancingo.— El cuerpo de Fernando García Hernández, delegado de la Fiscalía General de la República (FGE) en Guerrero, quedó tirado en la esquina de la calle Moctezuma y Xóchitl, en la colonia Cipatli, en Chilpancingo. Salió de su casa alrededor de las 8:30 de la mañana; apenas recorrió en su camioneta cinco viviendas cuando lo mataron.

El ataque fue certero; hombres armados lo esperaban en la esquina de su casa. Le dispararon de frente por lo menos en 25 ocasiones, según los impactos que quedaron marcados en el parabrisas y la carrocería de su camioneta.

García Hernández quedó tirado en la esquina y su camioneta a unos 20 metros de distancia, donde se impactó contra el portón de una casa. Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja había muerto.

Los vecinos dijeron que no vieron nada, o prefirieron no decir, lo único que contaron es que escucharon muchos balazos. No vieron si los atacantes iban en uno o en dos vehículos, en motos. Nada.

“Escuchamos los balazos y corrimos a protegernos. Ni modo que saliéramos a ver para que nos dieran un balazo”, dijo un vecino.

Los que estaban ahí cerca eran unos albañiles que trabajaban en una obra, pero tampoco vieron algo. Igual: escucharon y corrieron a protegerse de las detonaciones.

Las calles de Xóchitl y Moctezuma se llenaron de policías ministeriales, estatales y soldados del Ejército y la Guardia Nacional. Ahí estuvieron casi tres horas, hasta que el Servicio Médico Forense (Semefo) se llevó el cadáver de García Hernández, y después trasladaron la camioneta llena de disparos.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que envío a Chilpancingo un equipo especial, compuesto por agentes ministeriales y ministerios públicos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), para indagar el asesinato del delegado.

Los antecedentes

A Fernando García Hernández lo nombraron delegado de la Fiscalía General de la República en marzo de 2018, aún en el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores. Siempre se manejó discreto, por lo menos ante los medios de comunicación.

Su asesinato puede tener como antecedente la detención del presunto dirigente transportista Jesús Echeverría, ocurrida en junio pasado, y que de acuerdo con el gobierno federal forma parte de la estructura de la organización criminal de Los Ardillos.

Echeverría fue detenido y trasladado a la delegación de la FGR; ahí protestaron transportistas y después vino una cacería contra choferes del transporte público, 20 asesinados en menos de dos meses. El 11 de julio, pobladores de comunidades que forman parte del bastión de Los Ardillos tomaron Chilpancingo por unas horas.

El gobierno federal dijo que la toma fue organizada por Los Ardillos para presionar y que se liberara a Echeverría, quien continúa preso y ya fue vinculado a proceso.

Tres mandos asesinados en seis días

El asesinato de Fernando García Hernández ocurrió apenas tres días después del homicidio del fiscal regional en la Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras.

Salas Cuadras tenía tres días de haber tomado el cargo de fiscal en la Tierra Caliente. Sin embargo, conocía la región: participó en el aseguramiento de 14 vehículos —algunos de lujo— presuntamente propiedad de los líderes de la organización criminal La Familia Michoacana, los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, y en la detención de Hermelindo, alías El Meli, acusado de haber participado en la masacre en la comunidad de El Durazno en el municipio de Coyuca de Catalán en diciembre pasado.

La noche del 5 de septiembre, en una emboscada un grupo armado asesinó a cuatro agentes de la Policía del municipio Juan R. Escudero, entre ellos el director de la corporación, Juan Carlos Vitrago Flores.

El 21 de agosto un comando armado se llevó a la titular de la agencia del Ministerio Público, Jaquelín González Salgado, en Coyuca de Catalán; la liberó dos días después.