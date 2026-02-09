Más Información
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Autoridades federales y estatales aseguraron en el municipio de Huixtla, ubicado en la región Soconusco de Chiapas, una bodega con más de 50 vehículos utilizados, presuntamente por la delincuencia, informaron fuentes de seguridad.
El lugar, una trituradora de grava, conocida como Los Morales, fue intervenido la semana pasada por elementos del Ejército Mexicano.
Los militares aseguraron el viernes en ese sitio un lote de 10 armas largas, 100 cargadores, 4 mil 500 cartuchos útiles de diversos calibres, dos vehículos y equipo táctico.
En la bodega había vehículos a los que quitaban autopartes, supuestamente para la fabricación de blindaje artesanal de los “monstruos” que el crimen organizado utiliza en los enfrentamientos.
Estaban también vehículos robados y motocicletas, que presuntamente, se usaban para cometer delitos, sin embargo, no encontraron ningún " monstruo"
Se informó que los vehículos asegurados están a disposición de autoridades ministeriales federales, y la bodega resguardada por militares.
