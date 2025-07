Reynosa, Tamaulipas.- Inició el Operativo Especial de Verano Héroes Paisanos 2025 para informar, orientar y proteger a los connacionales que regresan al país.

En el dispositivo, que está vigente desde este 1 de julio y hasta el 3 de agosto, participan 40 dependencias e instituciones de los tres órdenes de gobierno y, en Tamaulipas cuenta con 17 módulos y la presencia de 43 observadores de la sociedad civil que acompañan a las y los mexicanos en el camino a sus lugares de origen.

Con la representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, y el comisionado nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, dieron el banderazo de arranque nacional del operativo.

Villegas González aseguró que, para un estado como Tamaulipas, que se distingue por contar con una de las fronteras más dinámicas del país, el Operativo Héroes Paisanos tiene un significado especial, por lo que el gobernador Américo Villarreal ha cuidado que todas y todos los servidores públicos destinados a trabajar en estas actividades, se conduzcan con honestidad, erradicando el abuso del que eran objeto los connacionales en el pasado.

"En este operativo nos esforzaremos para ser ejemplo de coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el conjunto de instituciones que forman parte de estos operativos. Tamaulipas es y seguirá siendo una puerta hospitalaria y segura de retorno a la patria", expresó el servidor público tamaulipeco.

Y en su momento, Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) dijo que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado indicaciones no sólo para proteger, sino para dignificar la gestión migratoria, reconocer sus esfuerzos, valorar sus aportaciones y que seamos un país que les abre las puertas, "no que las cierra; que extiende la mano, no que da la espalda".

Especificó que "por eso hoy les decimos a nuestros hermanos: no solo sean bienvenidos a casa, los esperamos y los acompañamos. Y les queremos decir que estamos seguros de que van a encontrar un nuevo México, con una nueva imagen, en donde hay más esperanza, donde sus hijos tienen futuro".

La bienvenida al evento celebrado en las instalaciones del Centro de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV) del puente internacional Reynosa-Hidalgo, estuvo a cargo del presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz.

