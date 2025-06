Tepic, Nayarit.- Se inició la construcción del nuevo estadio de futbol "Nicolás Álvarez Ortega", quien es un emblema del deporte en la entidad, y con este inmueble se vuelve a levantar para convertirse, una vez más, en el templo del futbol en Nayarit.

El gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), acompañado de su esposa la presidenta del Sistema DIF Nayarit, Beatriz Estrada Martínez, encabezó el arranque de la edificación de este estadio que tendrá capacidad para 12 mil 564 espectadores.

De acuerdo con el proyecto, como se explicó al mandatario estatal y su comitiva, será un espacio moderno, funcional, cómodo y vanguardista, diseñado para honrar su esencia histórica y emblemáticos elementos como la recordada “Cachucha”.

Lee también Mara Lezama da banderazo a nuevo sistema de vigilancia C2; asegura que ayudará a la reconstrucción de paz

El proyecto cumplirá con especificaciones de la FIFA e integrará un vestíbulo principal, accesos amplios, servicios sanitarios, área comercial y comercio interior, pasillos, tribuna, 64 palcos e iluminación profesional en la cancha.

"Aquí no es de partidos políticos, aquí es de amor por Nayarit, por lealtad a Nayarit, por sentir a Nayarit. Ya hay una nueva sede de las artes en Ciudad del Valle, más digna que nunca, que acabamos de terminar con recursos propios y el esfuerzo de los nayaritas.

"Aquí habrá, en un lugar de privilegio, 600 metros cuadrados para la cultura y las artes, dentro de lo que es una infraestructura moderna de clase mundial, así de claro", dijo el mandatario Navarro Quintero.

Lee también Respeta Nahle decisión del pueblo; trabajará con todos los alcaldes sin importar su partido

En su mensaje, propuso al presidente de la Asociación Estatal de Fútbol: "Ingeniero Huizar, yo quiero retarlo a que hagamos un equipo de fútbol que se llame Deportivo Tepic, los Coras del Deportivo Tepic, hay que hacerlo.

"Con este propósito deportivo lo hemos cumplido, nos quedan tan solo 25 meses de gobierno y este estadio yo pediría pudiéramos terminarlo antes de 18 meses. Yo quiero que Tepic, a lo mejor ya no estaré, pero algún día juegue en la primera división. Ojalá lo podamos lograr", especificó.

El estadio contará, además, con una cancha de pasto sintético de última generación, vestidores modernos, área para prensa, plaza y exteriores renovados, un espacio para la Escuela Estatal de Música, oficinas administrativas, taquillas y un área de convivencia llamada Club Cachucha, así como un salón de la fama que honre la trayectoria de grandes deportistas nayaritas.

El gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), encabezó el arranque de la edificación de este estadio que tendrá capacidad para 12 mil 564 espectadores. Foto: Especial

Lee también Fallece mujer tras ser arrollada por tren de carga en Culiacán; trasladan a hospital a tres menores heridos

"Todos tenemos una historia en este hermoso estadio. Hoy volvemos a esa alegría de tener este estadio, que nos permitirá ahora a estas nuevas generaciones que revivan esa historia, que nosotros tengamos un lugar especial, sagrado para el futbol, porque Nayarit definitivamente es futbolero 100 por ciento", expuso el exfutbolista profesional Marcelino Bernal.

En su momento, el presidente de la Asociación Estatal de Fútbol, Antonio Huizar Espinoza, consideró que el nuevo NAO es una obra esperada por los jugadores y aficionados al futbol.

"Todo el mundo estamos muy contentos y muy agradecidos con la decisión que tomó. Es algo que todo el mundo lo esperaba. No me queda más que felicitarlo, señor gobernador. Y no se canse, no desmaye, siga apoyando a los nayaritas", pidió.

Lee también Gana un candidato independiente alcaldía en Veracruz; Miguel Ángel Grajales obtiene 43% de los votos

El gobernador Navarro Quintero destacó que este nuevo estadio no solo será un referente deportivo, sino también un espacio de encuentro para las familias nayaritas, un símbolo de identidad, emoción y orgullo, digno de un Nayarit fuerte, competitivo y en constante evolución.

"Con el nuevo Nicolás Álvarez Ortega, Nayarit se prepara para vivir nuevas hazañas deportivas, fortalecer su tejido social y proyectarse como un estado vibrante, dinámico y listo para recibir eventos de talla nacional e internacional", aseveró el gobernador.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cifl