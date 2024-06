Estimado Director:

Esperando ante todo que esta carta le encuentre bien, me dirijo a usted para solicitarle una aclaración con respecto a una nota publicada el pasado 30 de mayo, titulada “El Tren Maya ha provocado pérdida irreversible del patrimonio arqueológico y natural”, firmada por la reportera Adriana Varillas, en la cual hace referencia a la mesa “Región Maya, problemas culturales y socioambientales”, celebrada hace unos días en la ciudad de Playa del Carmen.

Dicha publicación me menciona como uno de los asistentes, razón por la cual quisiera que se aclarara que yo no asistí a dicho evento como lo señala la reportera. Agradecería enormemente su ayuda para aclarar y, en la medida de lo posible, corregir esta información con el fin de evitar confusiones o malentendidos al respecto; pero, sobre todo, por respeto a los lectores.

Agradezco de antemano la atención y tiempo que brinde a la presente, al tiempo que aprovecho la ocasión para reiterarle mi respeto y agradecimiento por su atención a este asunto.

Guillermo de Anda, arqueólogo

Respuesta de la reportera

Sobre la aclaración solicitada por el arqueólogo Guillermo de Anda, con respecto a la mesa sobre “Región Maya, problemas ambientales y socioculturales”, me permito confirmar su participación en el foro mencionado. Sin embargo, en la nota de mi autoría no precisé con claridad que sus intervenciones se transmitieron a través de un video pregrabado y no estuvo de forma presencial.

Atentamente, Adriana Varillas Corresponsal de EL UNIVERSAL

