LA PAZ, BCS., 27 junio.- En una acalorada sesión, con gritos a favor y en contra de activistas y manifestantes, por mayoría de votos, el Congreso de Baja California Sur aprobó la conocida “Ley de infancias Trans”, con la que se permite el reconocimiento de la identidad de género y cambio de nombre sin restricción de edad en el estado, incluso sin el consentimiento de los padres o tutores.

Con cinco votos en contra de los diputados del PAN, PRD y Fuerza por México BCS, con la omisión del trámite de primera lectura, la mayoría morenista y diputados aliados del PT y la diputada ex priista, Paz Ochoa, consideraron de urgente y obvia resolución el dictamen al referir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al respecto.

El diputado José María Avilés Castro (Morena) leyó el dictamen a favor y remarcó la necesidad de la dispensa, dijo, de todos los trámites para acatar la sentencia del 13 de junio de 2023 de la SCJN en la que resolvió la acción de inconstitucionalidad 132/2021 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del artículo 144 Ter párrafo primero del código civil del estado de BCS, donde se hacía referencia al cambio de identidad de género pero en mayores de edad.

Por tal motivo, dijo, la asamblea legislativa debía legislar este día siguiendo al mandato de la Corte, y realizar las reformas correspondientes a los párrafos tercero y quinto del artículo 144 Ter, fracciones I, II, y III del artículo 144 Quater y adicionar los párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno al artículo 144, todos del Código Civil del estado.

A partir de estas reformas quedó establecido que “pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género y cambio de nombre previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, quienes quieran el reconocimiento de su identidad de género”.

Este reconocimiento se realizará en el Registro Civil del estado cumpliendo todas las formalidades.

Además, se definió la identidad de género como “la forma como cada persona se percibe y por tanto se da a sí misma, como consecuencia de asumir la convicción y autodefinición de pertenecer a un género determinado, en relación con las construcciones sociales de masculinidad, feminidad o no binariedad”.

El reconocimiento de una nueva identidad de género se realizará en el Registro Civil del estado cumpliendo todas las formalidades. Foto: especial

El diputado detalló en la iniciativa que tratándose de menores de edad el procedimiento se realizará a través del padre y la madre, tutor o persona que tenga la custodia legal, con la asistencia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, y el Registro Civil deberá recabar “su consentimiento expreso, libre e informado de la persona menor menor de edad en el que exteriorice su deseo y conozca los alcances del trámite”.

Señaló que cuando la autoridad del Registro Civil o la Procuraduría adviertan que el desarrollo evolutivo cognoscitivo y madurez de la persona en cuestión “no sea el óptimo conforme a su edad, deberá recabar un dictamen de un especialista médico, psicológico solo para efecto de determinar si comprende el significado y alcance de lo que pretende realizar a efecto de que no sea manipulado”.

Uno de los puntos que causaron más polémica, rechazo y gritos de parte de integrantes de colectivos pro familia y de asociaciones religiosas fue el que se refiere a que cuando sea imposible obtener el consentimiento del padre, madre o tutor, el menor de edad podrá acudir ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, la cual -se lee en la iniciativa- deberá prestarle asistencia legal para recurrir a la vía jurisdiccional, priorizando el interés superior de la niñez y los derechos humanos.

En la discusión en segunda lectura en lo general, el diputado panista, Rigoberto Mares, acusó a los legisladores de Morena y PT de haber circulado apenas 40 minutos antes el dictamen y someter el punto en el orden del día sin consenso.

“Están cerrando los trabajos de la peor forma”, expuso en tribuna, pues concluyen el periodo ordinario y en unos meses entrarán los nuevos legisladores.

“Me parece un atropello lo que quieren hacer el día de hoy, pero no me extraña que lo hagan así, de espaldas a la ciudadanía. El bloque oficial conformado por Morena y PT pretende aprobar este día, sin atender el proceso legislativo ordinario, la Ley de Infancias trans”, acusó momentos antes de la votación en lo particular, con lo que quedó aprobada.

Integrantes de colectivos de la diversidad sexual agitaron abanicos de colores y gritaron “Aquí está la resistencia Trans”, mientras aplaudían y abucheaban al diputado panista.

Al final de la sesión, siguieron las protestas y los aplausos en contra y a favor, respectivamente, sin que se presentaran mayores conflictos.

sg/cr