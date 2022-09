Aprovecha que secuestrador se durmió para quitarle arma y disparar; rescatan a 5 en Guaymas, Sonora

Luego de que cinco personas permanecieron alrededor de 48 horas privadas de la libertad, una de ellas aprovechó que el secuestrador se quedó dormido, lo despojó del arma de fuego y realizó disparos para que los rescataran.



La Fiscalía de Sonora informó que en coordinación con Secretaría de Marina y Policía Municipal, procesó el lugar donde fueron rescatadas cinco personas privadas de la libertad, entre ellas una mujer, se aseguraron 8 armas largas, 32 cargadores abastecidos y un vehículo.

La presunta casa de seguridad fue ubicada en calle Orquídeas entre Plutarco Elías Calles y Curbina, en la colonia Burócrata, donde efectivos de la Secretaría de Marina y de Seguridad Pública Municipal de Guaymas realizaron acciones tácticas de rescate.



En ningún momento se puso en riesgo a la población civil de los alrededores, ya que todo el operativo de los miembros de la Mesa Estatal de Seguridad se realizó al interior del inmueble, a las 07:30 horas de este miércoles 7 de septiembre.



Aprovechó que secuestrador se durmió para quitarle arma

Los primeros actos de investigación arrojan que una de las personas privadas de la libertad aprovechó que uno de los agresores se durmió para tomar el arma de fuego y hacer detonaciones al interior de la vivienda, lo que generó que los vecinos reportaran a Emergencias 911 y las autoridades atendieran el reporte.



Una vez asegurado en su totalidad el sitio, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) procesó la escena, fueron aseguradas 8 armas largas, 32 cargadores abastecidos de diferentes calibres y un automóvil Nissan Versa.



Marinos y policías municipales rescataron a Jesús Javier, de 19 años, quien de inmediato fue trasladado a recibir atención médica al presentar heridas diversas, por lo que se mantiene bajo observación en un hospital.



También fueron rescatados Alma Verónica, de 31 años; José Luis, de 48; Ramón Antonio, de 36, y Ramón Ricardo, de 42, todos expusieron que fueron privaron de la libertad el pasado 5 de septiembre por sujetos armados, en un pick up blanco, doble cabina.



Ellos se encuentran a salvo y sanos, pero son examinados por médicos y recibirán atención por personal del Centro de Atención a Víctimas del Delito (Cavid), de la FGJE Sonora, antes de rendir sus testimoniales.



La Fiscalía de Sonora, con integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, mantiene operativos en la zona y realiza las indagatorias correspondientes para establecer los hechos y dar con los responsables para que no queden impunes los delitos, comunicó.



Maestra se resguarda tras escuchar disparos

Mientras sucedía el rescate de las cinco personas secuestradas y se escuchaban las detonaciones de arma de fuego, una maestra de la escuela Nicolás Bravo, de la colonia Burócrata, angustiada mandaba un mensaje en video.



"Papás, para informales que estoy tirada en el suelo, balazos en estos momentos, yo en mi salón”.

Por favor no venga absolutamente nadie estoy tirada en el piso, balazos aquí en la escuela afuera”.



"Papás lamento informarles que esta situación es real, fueron de seis a siete balazos, sigo tirada en el suelo aquí dentro del salón con los conserjes, ignoro que está sucediendo, no se escuchan policías, ni nada, es un silencio, por favor estense al pendiente y no pasen por aquí”.



“Papás, desafortunadamente los balazos no paran, entonces no se les ocurra venir. La escuela ya se cerró”.



“Para informarles que no vengan a la escuela, está cerrada por los balazos afuera”.



No hubo riesgo para vecinos ni estudiantes: Seguridad Pública

Tras difundirse el video, la Secretaria de Seguridad Pública, comunicó que no estuvieron en riesgo alumnos de la escuela Nicolás Bravo ni habitantes de la zona en Guaymas.



En respuesta a una alerta por detonaciones de arma de fuego al interior de un domicilio, hoy a las 7:30 horas, se despliega operativo coordinado de la Secretaría de Marina y Policía Municipal de Guaymas, donde se llevó a cabo el aseguramiento de armas de alto poder, así como cargadores con cartuchos útiles.



En dicho domicilio se rescataron también a cinco personas privadas de su libertad.

El operativo se limitó al interior de la vivienda por lo que se protegió la seguridad de los vecinos, incluyendo a los alumnos de la escuela Nicolás Bravo.

