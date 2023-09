Pachuca.- Encabezada por los líderes de los partidos que conforman el Frente Amplio por México, una caravana de más de un centenar de automovilistas, recorrió las principales calles de Pachuca Hidalgo, en apoyo a Xóchitl Gálvez.

Entre gritos de “arriba Xóchitl” para la oriunda de esta entidad, los dirigentes del PAN, Claudia Lilia Luna, PRI, Marco Antonio Mendoza y del PRD Jorge Pérez Viveros encabezaron esta movilización.

A bordo de una camioneta con la bandera de México al frente, los presidentes de éstos partidos con su respectivas banderas dieron el arranque al recorrido.

En el reloj monumental un grupo de personas también se manifestó en apoyo de Gálvez.

La presidenta del Comité Directivo del PAN, Claudia Lilia Luna aseveró, que en cada entidad se decidió por el tipo de movilización a realizar en el caso de Hidalgo dijo que lo más adecuado fue la caravana.

Indicó que el Frente Amplio tiene una fuerte expectativa de la participación de Xóchitl Gálvez en la elección presidencial, ya que dijo que en tan solo mes y medio de que apareció en la escena, ha logrado ponerse al “tú por tú” a la corcholata más visible que lleva dos años con apoyo de la presidencia.

Sinaloa: “Xóchitl Va”

Culiacán, Sin.- Bajo los acordes de la banda de mùsica, cientos de simpatizantes de Xochilt Galvez, en sus autos adornados con globos blancos y color rosa y con mensajes escritos en sus cristales,alusivos a la aspirante presidencial, desfilaron por las principales avenidas de Culiacán, hasta culminar frente a la catedral.

Desde muy temprano, militantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revoluciòn Democrática y ciudadanos, enfundados en camisetas color blanco, con el lema “Xóchitl Va”, decoraron sus vehìculos, con globos y textos en sus cristales, alusivos a su candidata.

Diego Medina Rodrìguez, representante del Frente Amplio por Mèxico, Diego Medina Rodriguez, en un breve mensaje anunció que llegó el momento de celebrar con madurez el haber llegado acuerdos y consensos anteponiendo los intereses particulares.

Paola Garante Valenzuela, del Partido Revolucionario Institucional celebrò que en forma libre, los ciudadanos han salido en caravana a sumarse a un paso importante en la democracia nacional, con lo que se abre la posibilidad de tener una buena competencia

Miembros del Frente amplio por Mèxico al concluir el desfile en sus unidades motrices, a las que les hicieron sonar en forma continua el claxòn, se concentraron en la plazuela Obregòn, donde presenciaron en una pantalla gigante la trasmisiòn de la entrega de la constancia a Xóchitl, como representante de esta agrupación política.}

Nuevo León: "Xiudadanos Xoñadores con Xóchitl"

Monterrey, NL, 3 de septiembre- Entre 250 y 300 nuevoleoneses se reunieron frente al kiosko de la Plaza Zaragoza para festejar la entrega de constancia a

Juntos, pero no revueltos, se acomodaron a la sombra de fresnos y encinos los contingentes de los partidos PAN, PRI y PRD que, para distinguirse, portaron camisas o camisetas blancas, rojas y amarillas, algunos alzando además banderines de sus respectivos partidos.

El contingente más numeroso fue el de los blanquiazules alrededor de 100, que además exhibieron las banderas de mayor tamaño, llamó la atención la escasa presencia de los que se identificaron como priistas, entre 20 y 30, similar al contingente de los militantes del Sol Azteca.

Los representantes de organizaciones civiles, optaron por llevar camisetas rosas mientras ciudadanos que dijeron ser apartidistas, pero están organizados para apoyar a Gálvez, llevaron camisetas con la leyenda xochitlovers San Nicolás, o mostraron cartulinas como una que decía: "Xiudadanos Xoñadores con Xóchitl", y uno más que elaboró una cartulina aprovechando un cartón de la cerveza Victoria.

Juana María Lara, llegó desde la comunidad San Juan de Mimbres en el municipio de Galeana. Comentó que ella no apoya a partidos sino a las personas. Por eso traía entre manos tres banderas: una color violeta que, expresó es la de Xóchitl, otra del PRI y la tercera del PAN, mientras su camiseta es de las que usaron los de la "marea rosa" para expresar que el INE no se toca.

Antes del acto en la Plaza Zaragoza, los líderes locales del FAM, Sylvia Elizondo presidenta del PRD, José Luis Garza Ochoa del PRI y Hernán Salinas Wolberg del PAN, así como representantes de las organizaciones civiles que conforman el frente opositor, tuvieron un desayuno en un salón del Hotel Ancira.

En entrevista, el líder del PRI José Luis Garza Ochoa, dijo que hoy Morena tiene temor, pavor, por el crecimiento de Xóchitl Gálvez en sólo dos meses.

En tanto el panista Salinas Wolberg, hizo un llamado al gobernador Samuel García para que siga el ejemplo de su homólogo de Jalisco, Enrique Alfaro que se ha manifestado a favor del frente opositor, y no busque la presidencia por MC, pues actuaría como esquirol de Morena.

Además recordó que García Sepúlveda como diputado local, fue el único que le negó la licencia a Jaime Rodríguez para irse como candidato independiente a la Presidencia, con el argumento que debería atender los problemas que sufría el estado.

Expresó que es muy joven y después que termine su sexenio, puede aspirar a ese puesto, por lo que lo llamó a reconsiderar su postura, que se estaría poniendo en evidencia con una intensa campaña de propaganda en redes y medios digitales, y con un discurso reciente durante la entrega del Premio Estatal de la Juventud.

Jalisco: “es una esperanza para salvar al país”

Unas 700 personas entre militantes y simpatizantes del PRI, PAN y PRD se congregaron esta mañana en Zapopan para seguir la transmisión en vivo de la entrega de constancia como coordinadora del Frente Amplio por México a la senadora panista Xóchitl Gálvez.

Las dirigencias de los tres partidos acordaron convocar a sus huestes en la confluencia las avenidas Vallarta y Rafael Sanzio, una concurrida zona comercial de Zapopan, “para no interrumpir las actividades de la Vía Recreactiva (el paseo dominical que transcurre en el centro tapatío)”.

Desde las 10:00 horas comenzó a instalarse una pantalla gigante en el camellón de la avenida Vallarta y los asistentes al evento, que en su mayoría portaban camisetas y banderines de alguno de los tres partidos tomaron las banquetas y el resto de los camellones para no obstruir la circulación.

Algunos militantes del PAN repartieron botellas de agua, camisetas y gorras con el nombre de la senadora y del Frente, mientras otros repartían o pegaban calcomanías a los automovilistas.

Aidé es una mujer de mediana edad, porta camiseta y banderín del PRI, pero le agrada que la senadora panista represente en la siguiente elección a su partido porque piensa que se requiere un cambio real y lo importante son las personas, no los partidos.

“En lo personal no soy mucho de PAN, PRI, o PRD, más bien se ve a la persona y nos vamos con las ideas que traen para el pueblo , para el país o la ciudad”, dijo.

–¿Por quién votó en la pasada elección de presidente? –se le preguntó.

–Por el PRI.

–¿Quién era el candidato?

–No.

Del otro lado de la calle otra mujer de unos 60 años sostiene un cartel hecho a mano con el nombre de “Xóchitl”, ella se llama Eva Luz y considera que la candidatura de la senadora “es una esperanza para salvar al país” porque el actual gobierno todo lo ha hecho mal, sobre todo el combate a la delincuencia.

“Puras mentiras, engaños, la inseguridad por la que estamos pasando no se había visto en muchísimos sexenios”, dijo.

–¿Le gusta que sea una panista la que represente al Frente? –se le cuestionó,

–No tengo preferencias de partidos.

–¿Recuerda por quién votó en las pasadas elecciones presidenciales?

–Sí, por el del PAN.

Sonora: Celebran sonorenses postulación de Xóchitl Gálvez

Hermosillo, Sonora.- Cientos de simpatizantes de la senadora Xóchitl Gálvez se reunieron en la Plaza Zaragoza para darle respaldo como candidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México.

El día de hoy estamos de fiesta en Sonora y todo México está de fiesta porque ya tenemos a la mujer que va a representar el Frente Amplio por México, celebraron los "Xochilovers".

Norma Abril, representante de organizaciones civiles, externó que "este es un triunfo ciudadano y nos debemos sentir muy orgullosos de este triunfo porque los partidos políticos nos abrieron la puerta para participar en este proceso".

Con la firma de 56 mil sonorenses se refrenda el apoyo al Frente Amplio en un proceso emblemático y limpio, destacó.

Recordó el fortalecimiento de la "marea rosa" con la marcha del pasado 13 de noviembre para defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Nos une el anhelo porque necesitamos un país libre de la delincuencia organizada, un ya basta a la falta de medicamentos, al cierre de estancias infantiles, a un gobierno que le niega oportunidades a los jóvenes", externó.

"Xóchitl Galvez representa esa esperanza y no podemos fallarle, no podemos bajar la guardia, veremos nacer un México nuevo, la Marea Rosa sigue en marcha con el estandarte de Xóchitl Galvez, enfatizó Norma Abril.

Gildardo Real, presidente del PAN en Sonora, dijo que hace 9 semanas la narrativa del país era diferente, sólo imperaba la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Habló del hartazgo social que ha provocado el Presidente desde el púlpito de Las Mañaneras, por lo que Xóchitl Galvez representa la esperanza de un cambio.

Largo es el camino, nos quedan 273 días, nos enfrentamos al peor sistema rancio político del país que no se tienta el corazón para desprestigiar, para destruir, para corromper, aseveró.

Con la mano pesada irán contra nosotros, contra Xóchitl, van a tratar dividirnos, auguró.

Llamó a salir casa por casa para convencer a millones de mexicanos, no criticando al presidente, sino construir una narrativa para el cambio.

Por su parte, Rogelio Díaz Brown, dirigente estatal del PRI, dijo que los pasos hasta el momento no han sido sencillos; se contribuyó en la designación de perfiles para darle veracidad y fortaleza al proceso de designación.

"Hoy este proceso nos da una representante que es Xóchitl Galvez y el PRI se suma para dar la pelea con este gobierno abusivo".

Es el momento -dijo-, de recuperar al país que tanto queremos y recuperar la dignidad del país.

En tanto, el dirigente estatal del PRD, Joel Ramírez, destacó como la sociedad civil y partidos políticos lograron ponerse de acuerdo y sacaron a Xóchitl Galvez como su representante.

Estamos en un movimiento de ciudadanos donde encabezarán diferentes perfiles, debemos festejar que terminamos con una gran persona, agregó.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, celebró la postulación de Xóchitl Galvez como la candidata de oposición en las próximas elecciones presidenciales.

"Vamos a hacer historia y lo vamos a hacer porque tenemos sueños, porque compartimos ideales y porque creemos todas y todos que si es posible como bien lo dijo Xóchitl, construir el gran sueño, el nuevo sueño mexicano que estoy seguro saldrá de las conciencias de todas y todos ustedes".

"Hoy es un día especial para México, hoy es un día especial para nuestro estado y por supuesto también para Hermosillo", enfatizó el alcalde de la capital de Sonora.

Astiazarán externó que su mayor aportación al Frente Amplió por México, "será no distraerme, no preocuparme por las disputas electorales y cumplir, estar siempre al frente de la responsabilidad que me dieron las y los hermosillenses.

En el evento también estuvo Agustín Rodríguez , secretario nacional de Fortalecimiento Interno del PAN.

LA PAZ, BCS., 3 de septiembre.- Con una caravana vehicular en La Paz, Baja California Sur, líderes y simpatizantes del Frente Amplio por México, festejaron la entrega de constancia a Xóchitl Gálvez como coordinadora de esta alianza rumbo a la presidencia de 2024.

Una treintena de vehículos avanzaron por calles de esta capital, con banderas de México, así como globos rosas y blancos, y leyendas en favor de Xochitl Gálvez en la contienda electoral.

Dirigentes estatales del PRI, PRD y PAN encabezaron la movilización que concluyó en el Parque Revolución de esta ciudad, muy cerca de Palacio de Gobierno, en donde lanzaron consignas en favor de la aspirante a quien le gritaron “Xóchitl, presidenta”.

En la explanada se concentraron alrededor de 200 personas; los organizadores entregaron cartulinas rosas y preguntaban a los asistentes al parque que se encontraban en actividades recreativas, si deseaban sumarse a la concentración para escuchar el mensaje de Xóchitl Gálvez desde la Glorieta del Ángel de la Independencia, a través de una pantalla instalada.

El grupo de personas concentradas en esta capital aplaudió cuando la coordinadora nacional del Frente aseguró que hace unos meses la oposición estaba “desunida y desmoralizada, pero hoy hay oposición”.

Los asistentes permanecieron hasta que terminó el discurso.

Muestran apoyo a Xóchitl Gálvez en Chihuahua

Ciudad Juárez.- Durante el domingo, en diversos puntos del estado de Chihuahua, como lo es Ciudad Juárez, Parral, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Chihuahua, Madera y Bocoyna, se relaizaron una serie de actividades para mostrar el apoyo a la recién nombrada coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

Los eventos se convocaron a las 10 de la mañana, en diversas sedes para mostrar el apoyo a quien sería la próxima candidata a la Presidencia de la República del Frente Amplio.

En Ciudad Juárez, cientos de personas se reunieron en el Centro de Convenciones Cibeles, donde escucharon el mensaje que Xóchitl Gálvez, brindó en la entrega de la constancia.

Entre los asistentes se encontraban simpatizantes del PRI, PAN y algunos del PRD, quienes portaban banderas y pancartas en apoyo a Xóchitl.

Los organizadores del evento comentaron que hoy se festeja el triunfo del poder ciudadano, por lo cual es motivo de sentirse orgullosos de estar escribiendo la historia democrática del país.

Además señalaron que se trata de un momento histórico del país, donde se unen tres partidos, el PRI, PAN y PRD, por lo cual es un momento de fiesta y orgullo.

En los demás municipios de la entidad se realizaron mítines y caravanas en puntos estratégicos de cada uno de ellos, donde con banderas de los diversos partidos y frases mostraron su apoyo a Xóchitl Gálvez.

En el municipio de Chihuahua el apoyo se realizó en la glorieta a Pancho Villa, donde al igual que en Juárez, asistieron simpatizantes de partidos como el PRI, PAN y PRD.

Algunos portaban playeras en color azul con un corazón en color rojo y una x; también llevaban banderas mexicanas y mensajes de apoyo a Xóchitl Gálvez.

Con información de Dinorah Mota, Javier Cabrera, David Carrizales, Amalia Escobar, Gladys Navarro y Raúl Torres

