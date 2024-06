Culiacán, Sin.- Sin describir como llegó su hijo a su hogar, Javier Maximiliano Carrillo Grajeda, estudiante de bachillerato, quien permaneció por 16 días privado de su libertad, su madre, la señora Josefina Carrillo Grajeda dijo que la Fiscalía General del Estado fingió operativos de búsqueda, a los que acompañó, exponiéndola a una situación violenta.

En compañía del presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (no gubernamental), Oscar Loza Ochoa, pidió comprensión, para reservarse datos sobre el retornó de su hijo, de 18 años y su estado de salud, por ser temas muy delicados.

La señora, agradeció la infinita ayuda de colectivos de búsqueda, de personas y medios de comunicación que divulgaron la desaparición de Javier Maximiliano y su ficha de búsqueda, lo que contribuyó que este haya sido liberado y llegara a su casa, en una situación muy delicada.

Josefina Carrillo, contó que desde que su hijo desapareció el pasado 21 de mayo, luego de salir a comprar unas bebidas, ella cambió su dormitorio a la sala, en la que dormía con una ventana abierta, con la esperanza de escuchar la voz de su hijo.

Detalló que después de 16 días de sufrir un verdadero calvario, en el que se percató como la autoridad judicial simuló desplegar operativos de búsqueda, con datos que ella había obtenido, sobre el sitio donde lo tenían privado de la libertad, escuchó la voz de su hijo por la ventana, el que le pidió esperara 5 minutos, antes de salir a la calle a recibirlo.

La señora Carrillo Grajeda externó que la pesadilla que vivió fue muy grande, sobre todo, al conocer que una llamada de un menor que realizó al teléfono de una activista de búsqueda, ubicó que en una bodega donde se guardan tráiler en Culiacán, tenían privado de la libertad, a Javier Maximiliano.

Citó que los agentes de investigación comisionados para intentar su rescate, la invitaron acompañarlos, para desplegar el operativo, en el cual, se pudo percatar que nunca visitaron bodegas, solo recorrieron varios sectores, para fingir que se trabajaba en el caso.

Aclaró que no va a solicitar protección ya que no tiene confianza en que le brinden seguridad, por lo que en forma particular, va a buscar quien la proteja, para no salir sola y tendrá que buscar ayuda psicológica para su hijo, al que percibe muy cambiado.

