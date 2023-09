La Paz, BCS-. El anestesiólogo, Gustavo Darwin Aguirre Castro, radicado en Los Cabos, Baja California Sur, y quien está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por compra de fentanilo para uso médico, recibió un ajuste de medidas cautelares, luego del amparo concedido contra la prisión preventiva.

Estas nuevas medidas consisten en que no podrá emitir recetas médicas ni podrá salir del país hasta que se realice la próxima audiencia, que será el día martes 5 de septiembre.

El equipo jurídico confirmó que la audiencia duró siete horas para esta modificación, y en ella se dejó sin efectos la medida de prisión preventiva, la cual fue considerada por su defensa como “inconvencional y brutal”, por lo que el doctor seguirá en libertad y acudirá a la siguiente audiencia el próximo martes.

“Seguimos confiando en las herramientas que el derecho nos provee como defensores del gremio médico”, remarcó en un breve comunicado.

“Tenían miedo de que saliera del país y quisiera huir”

Por su parte, el doctor declaró que la prisión preventiva que un juez determinó se emitió porque era considerado “un peligro para la sociedad”, y lamentó la postura de la PGR que ha sostenido desde el inicio de la investigación, hace dos meses.

“Adjudicaban que era un peligro para la sociedad, tenían miedo de que saliera del país y quisiera huir. Finalmente, se terminó esta audiencia y Dios está poniéndonos en el camino. El otro juez cambió las condiciones de las medidas cautelares. No puedo salir de aquí al 5 de septiembre, no me puedo acercar a los encargados de la investigación y no puedo recetar”, expuso.

Refirió que el juez le impuso dos citatorios para firmar antes de que de nueva cuenta se presente ante la autoridad judicial.

“Le agradezco mucho a Dios y a mi equipo de abogados. Dios nos está poniendo en el camino, nos está dando luz, y agradezco a toda la gente también. Gracias por estar al pendiente. Seguimos en la pelea. Es muy cansado, pero nos están dando una luz en todo este camino”, puntualizó.

La PGR inició una investigación hace dos meses contra el médico luego de detectar que compró un paquete de cuatro cajas con seis ampolletas de fentanilo para uso médico. Emprendió un cateo a su casa y la aseguró.

Su defensa indicó que el procedimiento de compra se hizo atendiendo la normatividad establecida por las autoridades federales, entre ellas, Cofepris. Desde el inicio de la investigación advirtió violaciones al debido proceso y a los derechos humanos del doctor.

El abogado, Antonio Juárez Navarro, declaró a EL UNIVERSAL que la medida impuesta de prisión preventiva y que se logró suspender mediante un amparo, estaba en desuso, fuera de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y calificó como “exagerada y absurda”. Acusó una presunta persecución de parte de la FGR.

FGR procede penalmente contra anestesiólogo

La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra el anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro, por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud al haber adquirido ampolletas de fentanilo, morfina y efedrina sin autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Tras realizar un cateo en el domicilio del médico, en el que se aseguraron ampolletas con dichas sustancias y Delta-9-Tetrahidrocannabidol (THC), la FGR solicitó audiencia inicial al Centro de Justicia Penal Federal La Paz, Baja California Sur, para imputar a Aguirre Castro por dichos delitos.

De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de la República, el anestesiólogo no cuenta con el permiso de la COFEPRIS, que requieren los recetarios especiales con código de barras para medicamentos controlados de la Ley General de Salud, situación que fue corroborada por el Ministerio Público Federal, con auxilio técnico de dicha Comisión, que determinó que el imputado había realizado el trámite para emitir recetas de este tipo de medicamentos, y la autoridad sanitaria lo declaró como improcedente por no reunir los requisitos establecidos.







