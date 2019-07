¿Ampliaron la gubernatura por un millón de dólares?

Al presidente del Congreso de Baja California, Benjamín Gómez Macías (PRI), nos dicen, el pasado terminó por alcanzarlo, luego de que unas declaraciones suyas se hayan convertido en argumento de una denuncia para echar abajo la aprobación de la ampliación de mandato —de dos a cinco años— para el próximo gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez (Morena). Don Benjamín, nos recuerdan, convocó en mayo pasado a los medios para dar a conocer que funcionarios federales y Alejandro Miramontes, director de Aduanas en Rosarito, les ofrecieron hasta un millón de dolares por votar a favor de la ampliación, aunque sólo unas semanas después él sería uno de los legisladores que votó a favor. En este contexto, nos señalan que los dichos del priista fueron retomados por el excandidato a la gubernatura Jaime Martínez Veloz (PRD), en una denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la República en contra de los legisladores que dieron luz verde a la referida iniciativa. El pez por su propia boca muere.

Entre rockstar y embajadora cultural

Desde la tierra del mezcal nos platican que hubo a quienes no les cayó nada bien que se nombrara a la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio como “embajadora cultural de Oaxaca”, y se le concediera un lugar especial para disfrutar de la Guelaguetza. La cuestión, nos explican, es que desde algunos medios locales se acusó que a la nominada al Oscar “ya se le había subido” por convivir con la crema y nata de la política, incluidos funcionarios federales del primer círculo del Presidente, pues era acompañada a todos lados por un equipo de seguridad. Como para acallar esos señalamientos, nos dicen que la estrella de Roma se tomó el tiempo de recorrer calles de la capital y tomarse fotos con sus seguidores, quienes con su apoyo le demostraron que el nombramiento hasta se queda corto. ¡Qué tal!

De denuncias campesinas y “politiquería barata”

Nos cuentan, desde Zacatecas, que David Monreal Ávila, coordinador nacional de Ganadería, quien hace días no contestó ninguna llamada y se abstuvo de dar entrevistas a EL UNIVERSAL para aclarar las presuntas irregularidades en el programa ganadero Crédito a la Palabra, denunciadas por productores de Oaxaca, anduvo por su tierra, donde declaró a varios medios zacatecanos que esas acusaciones son sólo “politiquería barata”, orquestada por organizaciones campesinas que, aseguró, estaban acostumbradas a presionar y denostar al gobierno para ver qué obtienen. Eso no es todo, nos indican, pues don David señaló que a la fecha no hay ninguna queja de los beneficiarios del proyecto. ¿Será que se animará a decir lo mismo frente a los campesinos denunciantes?

Un estrenón de lujo

Escobedo, Nuevo León, nos comentan, será a partir de hoy el primer municipio de México en contar con una policía investigadora, que con el trabajo de 40 agentes realizará investigaciones en delitos de bajo impacto, pero alta incidencia, como robo a persona, negocio, casa-habitación y transporte público. En este sentido, nos dicen que dicho cambio trajo comentarios favorables para la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales (PRI) y el fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, por trabajar de manera coordinada y aplicar, para bien, aquello de “abrazos, no balazos”.