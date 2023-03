Ciudad Juárez.- Luego de que este día el presidente de la República, Andres Manuel López Obrador informara durante su conferencia matutina que después del crimen de dos sacerdotes jesuitas, el guía de turistas y un joven civil en junio del 2022, el gobierno de Chihuahua le solicitó a la Federación que se retiraran las fuerzas del Ejército en Cerocahui, Urique, el fiscal general César Jáuregui Moreno, señaló que nunca se solicitó dicha acción.

Jáuregui Moreno aseguró que hay presencia del Ejército en Cerocahui y hasta el momento, ha sido un aliado en el restablecimiento de la paz en esa región.

“Yo creo que hay alguien que está mal informando al Presidente o que no le está pasando los datos como deben de ser”, indicó el Fiscal y enfatizó que jamás se ha solicitado una situación de esa naturaleza.

No se han registrado más hechos violentos

Añadió que incluso, en una colaboración con la Marina Armada de México, se realizó, dos meses antes, en abril del 2022, un operativo cuyo objetivo fundamental era la captura de El Chueco, en el que se logró una incautación de 81 armas, 67 de ellas largas, 450 kg de goma de opio, decomisos que tenía que ver con semilla para cultivar, camionetas, todo lo cual se calculó en aquel entonces en aproximadamente 50 o 60 millones de pesos.

Agregó que en lo que si tiene razón el Presidente, es que José Noriel Portillo Gil alias El Chueco estuvo prácticamente como “Juan por su casa”, porque desde el 2018 tenía orden de aprehensión por el homicidio de un norteamericano y por el homicidio de un activista.

Ante esto, el ahora fallecido estuvo 2018, 2019, 2020 y 2021, prácticamente en la absoluta impunidad.

El Fiscal reiteró que desde ese primer golpe y tras los lamentables acontecimientos de Cerocahui, gracias al Operativo Conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, no se volvió a registrar ni un solo acontecimiento delictivo encabezado por José Noriel Portillo Gil en la zona. A la fecha, han sido detenidos 34 miembros de la organización delictiva de El Chueco.

Reiteró además que los operativos conjuntos son permanentes e incluso, la Guardia Nacional tiene un destacamento permanente en la zona, el Ejército mantiene presencia importante y se sigue trabajando en permanente colaboración.

“Sinceramente, pues creo que el presidente está muy mal informado sobre la situación, ¿qué caso tendría, si dos meses antes andábamos ya sobre él, hicimos un operativo con la Marina, desmantelamos mucho de la infraestructura que El Chueco tenía, con un decomiso importantísimo, para luego después andar pidiendo que se fueran cuando el operativo lo realizamos juntos en abril, a mí me parece que el Presidente tiene otros datos”, enfatizó Jáuregui Moreno.

Mantienen Operativo Conjunto de AEI, SEDENA, Guardia Nacional y SSPE en la zona serranas

Durante este día se dio a conocer que la Fiscalía de Distrito Zona Occidente participa de manera coordinada con las distintas corporaciones policiales en el Operativo Conjunto en los municipios enclavados en la Sierra Tarahumara.

Las acciones más recientes se realizaron en el municipio de Moris, en donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), junto con personal de Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), SEDENA y Guardia Nacional, dando seguimiento además a denuncias por diversos delitos.

Como parte de los operativos, se acudió a las comunidades de El Rebaje y Sierra Oscura del municipio de Uruachi.

Mientras que, en la Mesa de la Ciénega, seccional de El Serruchito, en el municipio de Moris, se apoyó al personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para atender reportes sobre tala clandestina. En esa región se dio vista del derribo de pinos sobre la falda de un cerro en aproximadamente siete hectáreas de bosque.

Así mismo, se realizó una visita a la localidad de Campo Americano para atención a una denuncia de robo de ganado, asegurando un arete para investigación.

En el despliegue, se llevan a cabo recorridos de vigilancia, en carreteras, brechas y caminos vecinales.

Los agentes procedieron a la revisión de vehículos para cerciorarse que no cuenten con reporte de robo y que no estén siendo utilizados para transporte de droga, además de checar que las personas no tengan órdenes de aprehensión o porten armas de fuego.

Las acciones se mantendrán en esta región del estado con la participación de todas las fuerzas del orden.

