Ciudad Victoria.- El influencer Osberto Vera Quintero denunció la amenaza de la que fue víctima la madrugada de hoy cuando dos hombres dejaron una cartulina naranja y vandalizaron su vehículo frente a su domicilio.

Esta agresión ocurrió a unos días de que renunció como candidato a sexto regidor en la planilla del candidato a alcalde de Ciudad Victoria, Luis Torre Aliyán, por Movimiento Ciudadano. Vera también ha destacado por alzar la voz en injusticias sociales o para encabezar jornadas para reunir fondos y apoyar a personas de escasos recursos.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas publicó hoy que recibieron un reporte a la Línea de Emergencias 9-1-1, “sobre un masculino mencionando que su vehículo se encontraba con los vidrios rotos y con una cartulina en la parte del parabrisas. Dicha cartulina contenía un mensaje de amenaza”.

La información indica que, el masculino mencionó que había estado recibiendo este tipo de mensajes desde hace unos días, “las autoridades arribaron para atender el reporte y brindarle el apoyo necesario para iniciar las investigaciones correspondientes”.

“Hoy desperté y nos encontramos con este mensaje afuera de la casa, y obviamente hay temor. Mi esposa tiene miedo, yo temo por la seguridad de mis hijos”, señaló Vera en una transmisión en vivo que realizó hoy por la mañana a través de su cuenta de Facebook.

Entre lágrimas expresó, “yo creo que esto no se vale”.

Relató que, “checando las cámaras de aquí en la casa eran pasaditas las cuatro de la mañana, llega un vehículo con dos personas y me dejan este mensaje aquí”.

Con un objeto vandalizaron el vehículo que se encuentra estacionado frente a su domicilio.

“Yo sé que es una intimidación, yo sé que alguien no está a gustó, no le gusta lo que estoy haciendo, pero si algo yo les digo es que siempre me he dirigido con la verdad, siempre me he dirigido lo más recto posible”, añadió Osberto Vera.

Agradeció que las autoridades hayan atendido rápido el llamado, como los elementos de la Guardia Estatal quienes de inmediato se acercaron a su domicilio.

Explicó que también ya iban al lugar elementos de la Policía Investigadora para realizar las investigaciones correspondientes.

Y añadió: “Yo voy a seguir, voy a continuar con lo que estoy haciendo, con lo que ustedes conocen y saben que hago. Voy a pedir protección porque no se vale este tipo de situaciones”.

En varias horas la publicación de Vera Quintero ya tenía 2 mil 400 reacciones, 320 comentarios y se había compartido en 539 ocasiones.

Entre los cibernautas se han multiplicado los comentarios de solidaridad como los siguientes: “Que tristeza y que impotencia la verdad, Dios contigo y tu familia en todo momento”, “Ánimo amigo, lamento lo que está pasando”, y “Dios te proteja a ti y a tu familia”.









