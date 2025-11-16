Salamanca, Gto.- En cuatro bares de Salamanca vivieron horas de terror y miedo por amenazas de extorsionadores armados que arribaron a los establecimientos la noche de este 15 de noviembre de 2025.

Los individuos dejaron cartulinas con mensajes temerarios y presuntamente realizaron disparos al aire.

Ante el peligro, los encargados suspendieron el servicio a los clientes y cerraron los negocios, ubicados en la zona norte del municipio.

Lee también Realizan nuevo cateo en el centro penitenciario de Culiacán; aseguran teléfonos y objetos punzocortantes

En las cartulinas se advertía a los dueños de los bares que debían comunicarse a un número telefónico en menos de 24 horas.

El hecho fue reportado al Sistema 911 alrededor de las 10:00 de la noche, por lo que elementos de Seguridad se presentaron en los bares denominados 'La Refi', 'El Despecho', 'El Antiguo' y 'Puerta 4'.

Policías municipales, Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad del Estado y Ejército realizaron un vistoso despliegue en torno de los antros y determinaron que debían permanecer cerrados.

Lee también Rescatan a 20 personas privadas de la libertad en un taller mecánico en Sinaloa

En un comunicado el Gobierno Municipal de Salamanca informó que derivado de presuntas amenazas de extorsión a diversos bares de la ciudad se puso en marcha un operativo especial para garantizar la seguridad de comensales, trabajadores y propietarios de esos establecimientos.

Expuso que ante el reporte de presuntas amenazas con cartulinas a cuatro bares se procedió a un operativo estratégico para fortalecer las medidas de protección y mantener el orden público.

También se tiene comunicación directa con la Fiscalía General del Estado para coadyuvar en las investigaciones sobre los hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov