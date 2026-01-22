Chilpancingo.— La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) advirtió a la estación Radio Universidad Pueblo que si en 10 días no entrega su transmisor, la Fiscalía General de la República lo extraerá de sus instalaciones.

El transmisor “es de la radio, se compró, si no mal recuerdo, en el primer año del primer rectorado [en la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro)] de Javier Saldaña, explica el director de la radio, el también periodista Sergio Ocampo Arista.

Consideró que no hay ningún argumento para esta acción.

“Acabamos de hacer una rifa para comprar unas tarjetas [chips que se integran al transmisor], juntamos 107 mil pesos, vamos a comprar dos tarjetas para que el transmisor esté estable, tenga mejor señal. No hay ninguna razón legal. Esto es político, esto es censura”, asegura.

Este miércoles, Ocampo Arista dio a conocer que el martes 20 de enero la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones notificó a la estación que en un plazo de 10 días deben entregar el transmisor.

Explicó que entregar ese equipo es dejarlos sin señal y, eso, afirmó, sería “un atentado contra la libertad de expresión”.

El oficio CRT/DGVV/0060/2026 de la ATDT afirma: “El objetivo es recuperar los bienes que se declararon perdidos en beneficio de la nación, y en caso de no atender el presente, se hará una visita de verificación en el domicilio señalado como depósito de los bienes o se procederá a dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR), para actuar en términos de la ley”.

El oficio está dirigido a Víctor Wences Martínez, quien falleció en julio de 2025, cuando fungía como director de Radio Universidad-Pueblo. En su lurgar, el rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán, nombró a Sergio Ocampo Arista.

El actual director de la radio consideró que el intento por desmantelar la estación es una acción del gobierno federal para silenciar al periodismo crítico.

Afirmó que este no es el primer embate que sufren por mantener su línea editorial, que en sus casi 44 años de historia ha dado espacio a grupos sociales y ha sido crítica, sin importar el partido en el poder.

No es la primera vez que esto sucede. En febrero de 2022, personal del entonces Instituto Federal de Telecomunicacoines (Ifetel), junto con soldados de la Guardia Nacional, ingresaron a sus instalaciones y por algunos minutos apagaron la señal. En esa ocasión, trabajadores impidieron que se llevaran el transmisor.

El personal del Ifetel y la GN estuvo unas dos horas dentro de la emisora y salieron porque comenzaron a llegar pobladores y periodistas, que realizaron una protesta.

Un año después, en septiembre de 2023, el Ifetel otorgó la concesión a Radio Universidad-Pueblo, que ya llevaba casi 40 años operando.

Ocampo Arista recordó que cuando el Ifetel les otorgó la concesión no les pidió cambiar el transmisor o entregarlo. “No, nos pidieron algunos cambios en la programación, cosas de esas que hemos estado haciendo”, dijo.

La historia

Radio Universidad-Pueblo se fundó el 4 de mayo de 1982.

En esos años, Guerrero vivía uno de los momentos de mayor represión, pues el Ejército realizaba operaciones para eliminar lo que quedaba de las guerrillas que encabezaron los profesores Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez.

La Uagro se convirtió en un centro de refugio de guerrilleros que eran perseguidos. Radio Universidad-Pueblo al mismo tiempo se convirtió en la voz de los movimientos sociales.

En sus inicios, la radio fue perseguida. En 1984, cuando Jesús Reyes Heroles era secretario de Educación del gobierno federal, se puso como condición desmantelar la estación para otorgar presupuesto a la Universidad Autónoma de Guerrero.

El entonces rector, Rosalío Wences Reza aceptó las condiciones y el 5 de enero de 1985 la estación salió del aire. Eso duró dos años; en junio de 1987 volvió sin autorización oficial. La vuelta fue saboteada por la SCT que metió “ruido” a la señal.

Los trabajadores de entonces, entre ellos Sergio Ocampo Arista, implementaron la Operación Bucanero, que consistía en instalar un pequeño transmisor de 100 watts para romper la interferencia de la SCT.

Desde sus inicios, Radio Universidad-Pueblo se convirtió en un espacio abierto para los pobladores. En sus micrófonos tienen apertura los comerciantes, los trabajadores, los taxistas, los dirigentes sociales, los líderes religiosos y políticos.

Sobre todo, es un espacio donde tienen margen las voces que no tienen espacio en otro lado.

Fue en esta estación donde los estudiantes de Ayotzinapa denunciaron por primera vez, casi en tiempo real, el ataque que estaban sufriendo la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.

La radio no tiene intención de entregar el transmisor.