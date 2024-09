TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Luis Mario Nájera, ganador de la medalla de plata de taekwondo en los Juegos Paralímpicos de París 2024, compartió su triunfo a su regreso a Chiapas.

"Quiero que sepan que este logro no sólo es mío, también es de ustedes, dijo a un grupo de niños, familiares y amigos que lo esperaban en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas.

El atleta fue recibido con los acordes de la música de mariachis que interpretaron la canción "El Rey" en medio de vítores y ovaciones.

El joven ingresó a un salón, flanqueado de sus padres César Nájera y Marbella del Carmen Vleschower, que acudieron del municipio de Venustiano Carranza, la tierra natal de la familia.

"Es un gusto estar en la tierra que me vio nacer, regresar con una medalla de plata para México y para Chiapas, que me llena de orgullo; las personas que me están acompañando, que sepan que este logro no sólo es mío también es de ustedes", afirmó.

Luis Mario Nájera durante los Juegos Paralímpicos. Foto: CONADE.

"Estoy muy agradecido de todas las personas que estuvieron desde un principio aportando un granito de arena a este sueño que hoy es una realidad", manifestó.

Después de ganar la medalla de plata paralímpica, Nájera dijo que en el futuro "hay mucho por adelante, hasta que Dios me lo permita".

Por ahora, comentó, que su responsabilidad profesional la asume en su calidad de referente "al tener que inspirar a niños y jóvenes".

A la cincuentena de infantes y adolescentes practicantes de taekwondo que lo acompañaban les aconsejó disciplina, tesón y perseverancia. "No importa lo que sueñes, si te caes, lo más importante es levantarte", enfatizó.

Luis Mario destacó la importancia del reconocimiento y el respaldo obtenidos, incluido su medalla de plata paralímpica. "Sí, lo cierto, es que se trata de una motivación para llegar hasta acá y también una motivación para seguir adelante", consideró.

Retos y adversidad para forjar un medallista

La adversidad y los retos forjaron el carácter y los triunfos de Nájera. Desde niño ejerció su autonomía e independencia que con los años lo colocaron en los Juegos Paralímpicos de París 2024, y el logro de su presea, contaron sus familiares.

Don César Nájera ha evocado que el primer taekwondista y triunfador paralímpico en la historia de Chiapas empezó a superarse y vencer obstáculos desde los 2 años de edad con sus primeros pasos. "Gateaba, tropezaba, caía, se levantaba y volvía a caminar".

El niño siguió creciendo y socializando con sus amigos y compañeros de colegio "Jugaba pelota y trompo, era fuerte y resistente".

Don César también ha contado que a sus 12 años el artemarcialista ingresó a un escuela de taekwondo en su terruño natal Venustiano Carranza, donde "empezó a tirar patadas, y en combate alcanzó tres cintas.

Con esa visión, sentido de lucha y esfuerzo, las condiciones de nuestro hijo "no fueron obstáculos, sino motivos de superación para sus metas", ha recalcado el orgulloso padre.





