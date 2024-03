Monterrey, 27 de marzo.- Decenas de brigadistas de diversas dependencias y corporaciones federales, estatales y municipales continúan labores de control y sofocación de un incendio forestal que se registra desde el lunes en una zona montañosa que se localiza en las inmediaciones de las comunidades El Muerto y Rancho de Enmedio, en el municipio de Zaragoza, en el sur de la entidad.

Las llamas habían consumido hasta el cierre de la jornada del martes unas 80 hectáreas de vegetación en el cerro Las Palmeras, que incluye pino piñonero, sotol, lechuguilla, matorral bajo, plantas herbáceas y hojarasca, comentó el director de Protección Civil de Nuevo León, Erick Cavazos Cavazos.

Asimismo, el director de PCNL comentó que el fuego no representa hasta ahora riesgos para la población de comunidades cercanas, y no obstante lo accidentado del terreno no se reportan hasta el momento brigadistas lesionados que trabajan por tierra, con el apoyo de un helicóptero, que lanza descargas de agua con químicos retardantes en la parte alta de la montaña que resulta de difícil acceso, y tiene una altura de más de tres mil metros.

Desde temprana hora, alrededor de las seis de la mañana de este miércoles, se reanudaron los trabajos de liquidación y control de las llamas, dividiéndose en dos grupos para ataque directo y apertura de brechas por más de 80 brigadistas de la Sedena, Comisión Nacional Forestal, la Brigada Fénix de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Zaragoza.

El director de PCNL señaló que el fuego inició el lunes alrededor de las tres de la tarde en el Cerro las Palmeras, que tiene más de tres mil metros de altura, y hay zonas afectadas que son de difícil acceso.

afcl