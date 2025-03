Cuernavaca, Mor.- Desde el “Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos” 2025, la diputada Martha Melissa Montes de Oca Montoya, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso, pidió unidad de voces para detener la violencia de género y los feminicidios.

En tribuna enunció la Alerta de Violencia de Género (AVG), vigente en ocho municipios de Morelos, y expuso que en 2024 la entidad se posicionó como el primer lugar en el país con la tasa más alta de feminicidios, donde ocurren 4.73 feminicidios por cada 100,000 mujeres, superando a entidades como Chihuahua, Baja California Sur, Ciudad de México y Guanajuato.

La legisladora de Morena aprovechó para anunciar dos iniciativas para garantizar la obligatoriedad de asignar un presupuesto a las instancias municipales de la mujer en Morelos, y la segunda en materia de pensión compensatoria para concubinas, lo cual reivindicaría los derechos de las mujeres que, tras años de vida en pareja, han quedado en situación de vulnerabilidad económica.

Lee también 8M, la lucha por la igualdad: un esfuerzo conjunto

Diputadas de Morelos afirman que las acciones contra los feminicidios han sido insuficientes (06/03/2025). Foto: Especial

En su turno, la diputada Jazmín Solano López, presidenta de la Mesa Directiva, indicó que el próximo 10 de agosto de 2025 se cumplirán 10 años de la Declaratoria de AVG en ocho municipios de Morelos, y que las acciones emprendidas en este lapso de tiempo, por autoridades y sociedad en su conjunto, han sido insuficientes.

Destacó que “mientras continúen los crímenes de mujeres por razones de odio; mientras en los hogares las mujeres sigan padeciendo violencia a manos de sus parejas; de poco habrá servido que las morelenses tengan mujeres en su Congreso”.

Durante el encuentro participaron las ciudadanas que fueron designadas por la Comisión de Igualdad de Género para hacer uso de la palabra en representación del Parlamento de Mujeres 2025: en primer lugar habló Diana Gabriela Pinzón Ortiz, quien señaló que a diez años de la AVG, el trabajo coordinado e interinstitucional “no ha dado los resultados que exige la sociedad, ya que no se ha retirado la Alerta en ninguno de los municipios del estado de Morelos”.

Lee también Sentencian a casi 40 años de prisión a feminicida en Durango; apuñaló a su expareja mientras conducía

En 2024, Morelos se posicionó como el primer lugar en el país con la tasa más alta de feminicidios. Foto: Francisco Rodríguez

Por su parte, Miriam Vargas Flores, se refirió a la agenda feminista y propuso la no criminalización de las mujeres que abortan y que éste salga del Código Penal, ya que “las mujeres no deberíamos ir presas por decidir sobre nuestros cuerpos, las mujeres no deberíamos salir de nuestro estado para que se nos realice un aborto”; en tanto, Martha Ivett Reyes Pacheco al hablar sobre la salud de las mujeres, particularmente en la prevención y tratamiento del cáncer de mama, señaló que se debe garantizar el acceso a diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados sin importar su situación económica o el lugar donde vivan.

En su oportunidad, Danya Ximena Guerrero Vital planteó reformar el Código Penal de Morelos en materia de orfandad por feminicidio; señaló que es hora de visibilizar a las niñas y los hijos de las víctimas de este delito y garantizar su acceso a la restitución integral, la justicia, la protección, a un apoyo psicosocial real y efectivo; por otra parte, Perla Rocío Pedroza Vélez, habló sobre las mujeres y su participación en la política, los retos, avances, y la necesidad de regular la violencia digital y mediática contra las mujeres en la esfera política del estado.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr