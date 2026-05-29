Parral.— La gobernadora Maru Campos Galván (PAN) inauguró el Centro de Justicia para Mujeres, donde se brindarán servicios integrales y atención especializada a víctimas de violencia por razones de género en esta región.

Esta obra responde a la necesidad de defender los derechos y la libertad de las familias chihuahuenses, agregó, y afirmó que “gobernar y la gobernanza exigen congruencia con la justicia, con la ley y con el deber de cuidar a quienes más nos necesitan”.

Dijo que los gobiernos tienen que caminar del lado correcto de la historia y que ninguna mujer debería ser violentada, perseguida ni vivir con miedo. Mencionó que las parralenses y las chihuahuenses no están solas y que cuentan con sus instituciones.

En su mensaje, reiteró su compromiso y voluntad política para combatir al crimen organizado, la cultura machista y la burocracia que revictimiza a las ciudadanas y daña los hogares de la región.

“Chihuahua tiene gobernadora y vamos a seguir defendiendo a nuestras mujeres y a nuestras familias de los flagelos que destruyen nuestra libertad y nuestros derechos”, advirtió.

La mandataria estuvo acompañada de servidores públicos federales y estatales, quienes recorrieron con ella las nuevas instalaciones, a las que se destinaron 104 millones de pesos en su construcción y en donde serán atendidos hasta 500 casos mensuales.

Las instalaciones cuentan con una nueva área de asesoría jurídica familiar, trabajo social, Ministerio Público, atención a víctimas, consultorios para terapia sicológica infantil, juvenil y de adultas. Así como sala de juntas, comedor, salón multiusos, sala de lactancia, área lúdica, consultorio médico legista y de medicina general, además de sanitarios, vestíbulo y áreas de resguardo.

Este centro se suma a los puntos que ya operan en Ciudad Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, y tiene capacidad para recibir a las más de 148 mil mujeres que residen en los municipios de la región.