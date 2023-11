Oaxaca de Juárez.– El 10 de marzo de 2023, Mónica Marín obtuvo una licencia de maternidad por su embarazo y por la cual dejó temporalmente su cargo como Directora de Planeación y Vinculación del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de Oaxaca (Cocitei). Sin embargo, nunca se le permitiría retornar a su puesto de trabajo ni tomar posesión de su oficina, incluso, denuncia, fue violentada por extraer leche para alimentar a su hija recién nacida.

En abril, un mes después de ausentarse con la licencia de maternidad que marca la ley, en abril, las autoridades del Cocitei encabezadas por Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez retuvieron su salario. La intención, aseguró, era presionarla para renunciar a su trabajo, pero no lo hizo.

Cuando regresó de su licencia de maternidad, Marín denuncia que la presionaron en al menos tres ocasiones para que renunciará y su dimisión se la pusieron sobre la mesa bajo el argumento de que no podría continuar con sus funciones porque éstas incluían acompañar a las giras al gobernador Salomón Jara Cruz, y su hija recién nacida representaba un obstáculo. Ella se negó a firmar su renuncia.

Ante la negativa de Mónica, abogada de profesión y quien afirma que obtuvo su puesto tras realizar campaña con el actual gobernador por Morena, las autoridades del Cocitei optaron por rescindir el contrato de manera unilateral y despedirla. En todo este periodo de tiempo, Mónica Marín también fue víctima de violencia política de género y laboral: se encerraban con ella para exigirle su renuncia, le negaron el acceso a su oficina y a facilitarle un espacio en el cual pudiera amamantar a su hija o extraer leche para alimentarla.

“Después de presionar tres veces y que no me dejan entrar a mi oficina, me dijeron que no sabían ni dónde estaba mi oficina, y me rescindieron laboralmente, luego de que yo no quise firmar mi renuncia, me la pusieron en la mesa, me notifica el oficio de rescisión laboral y me piden que me retire de la institución” acusó este lunes en una protesta en el Palacio de Gobierno de Oaxaca, donde se manifestó con una pancarta donde se lee “¡que maternar no sea un privilegio!”.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el año 2022 advirtió que de las 3 mil quejas que las mujeres interpusieron ante Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), entre los años 2012 a 2020, 65% de ellas denunciaron violaciones a sus derechos laborales, principalmente porque fueron despedidas por su embarazo.

“Este gobierno dijo que no iba a ver privilegios y dicen que iba haber paridad y que hay no violencia de género y sigue habiendo, de hecho, me violentaron cuando quería extraerme leche, nunca me dejaron entrar a mi oficina para que pudiera hacerlo”, narró Mónica Marín, durante su protesta en la ciudad de Oaxaca.

Además, señaló una incongruencia en la actuación de las autoridades del Cocitei, porque la titular Xhunaxhi Fernanda Mau también está de licencia por su embarazo y no ha sufrido ningún tipo de presión para que renuncie, ni tampoco le han retenido su salario. “Ella es priista, de familia de priistas, nunca han perdido sus privilegios”, acusó.

En la protesta y entre llanto, Mónica Marín exigió su reinstalación inmediata en su puesto de trabajo y una audiencia con el gobernador Salomón Jara Cruz, con quien ingresó en la administración pública formalmente el 15 de enero de 2023 cuando recibió su nombramiento como directora, y a quien acompañó en su campaña electoral.

Consultado por EL UNIVERSAL, el gobierno de Oaxaca reconoció el despido de la ahora exdirectora de Planeación y Vinculación del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, aseguró que se propuso una mesa de diálogo con ella pero sin la presencia de la titular, por lo que la afectada la rechazó. Ahora, informó, será la Coordinación de Derechos Humanos de la administración estatal a que se hará cargo del caso.

