LA PAZ, BCS., 20 de octubre.- La joven Yeimi Alondra Aguirre -21 años de edad- desaparecida en Los Cabos el pasado 27 de septiembre, fue asesinada y su cuerpo lanzado al mar en esta región, según confirmó su madre, Deysi López Trinidad.

Acompañada de integrantes de colectivos de personas desaparecidas en Los Cabos, declaró hoy que autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) confirmaron que obtuvieron videos y establecieron el recorrido de la joven y su última localización, en un yate en la bahía de Cabo San Lucas, donde al menos dos hombres la habrían asesinado.

“Me enseñaron videos, estuve viendo el recorrido que hizo mi hija saliendo de un bar del centro acompañada de una persona del sexo masculino la madrugada del 27 de septiembre. En los videos se ve cómo ella va caminando con esta persona hacia la marina de Cabo San Lucas y entra al muelle dirigiéndose ambos al bote o lancha y se ve que permanecen por unas horas. Antes del amanecer se acerca una embarcación y esta persona y el tripulante de la lancha suben un bulto y se dirigen a altamar”, narró la mujer.

Añadió que se realizaron cateos al bote y se encontraron manchas de sangre y se confirmó mediante pruebas genéticas que corresponden a Yeimi Alondra.

“Había manchas muy grandes de sangre, y las pruebas genéticas dieron positivo al compararla con mi sangre. Soy la madre. En conclusión mi hija fue asesinada en ese bote y después desaparecida, tirándola al mar con una plomada de peso para que no lograra flotar”, expuso entre lágrimas.

Urgen apoyo localizar el cuerpo y vincular por feminicidio a responsable

Rosalba Ibarra Rojas, representante del Colectivo de Búsquedas de San José del Cabo añadió que esta información se logró obtener también con base en la confesión del cómplice, dijo.

Agregó que el responsable está vinculado a proceso por el delito de desaparición, pero no así por el de feminicidio dado que no ha sido posible localizar el cuerpo y ante ello, han emprendido una campaña para la solicitud de apoyo a clubes, propietarios, asociaciones y colectivos que tengan embarcaciones, para que se sumen a una búsqueda en el mar.

“Él (responsable) ya está detenido y vinculado a proceso por desaparición; sin embargo, no se le puede vincular a proceso por feminicidio por que no está el cuerpo. No hay cuerpo y sin un cuerpo no hay delito. Necesitamos justicia para Yeimi. El único delito que se logró comprobar es que junto a su cómplice desaparecieron el cuerpo de Yeimi”, manifestó.

Indicó que la Secretaría de Marina ha iniciado recorridos en la zona marítima, pero consideró que se requiere un esfuerzo mayor y por ello exhortaron a la población que le sea posible, que se sume a ésta.

“Sabemos que hay cerca de 200 embarcaciones oficiales todos los días en el mar, les pedimos a todos ellos que si ven algo, un bulto o algo avisen a Capitanía de Puerto. Necesitamos el apoyo de todas las personas que realicen actividades en el mar”, urgió la representante del Colectivo.

Temen haya más casos similares

Manifestó que con esta situación se abre la posibilidad de que otras jóvenes reportadas como desaparecidas hayan sido lastimadas o asesinadas y lanzadas al mar, y expresó que resulta preocupante las actividades nocturnas que se desarrollan en el destino turístico, como la trata de personas.

“¿Cuántas de nuestras desaparecidas no han terminado igual que Yeimi en el fondo del mar? Están pasando cosas malas y son muchas mujeres desaparecidas. Pedimos a las autoridades portuarias que tengan más control en el acceso a los yates. Una persona de seguridad le dio acceso a Yeimi. No tenía que haber entrado a ese lugar donde quedó expuesta ante un asesino. Esto debe ser un precedente. Probablemente el caso de Yeimi fue el primer descubierto, pero quizá haya muchos más”, enfatizó.

Esta mañana algunos touroperadores ya han reaccionado ante este caso y se han sumado a la búsqueda en el mar. También el personal del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas y el equipo de Fomento para la Protección de Recursos Marinos (Fonmar BCS) está manejando un dron en el polígono donde se presume podrían haber lanzado el cuerpo de la joven.

El caso ha cimbrado a la población de BCS, con énfasis en Los Cabos, donde desde hace varios días comenzaron las manifestaciones para conocer el paradero de Yeimi y la exigencia a autoridades para que se esclareciera su caso. Con pancartas, altavoces y consignas, hicieron varias concentraciones todavía la semana pasada para exigir celeridad en la búsqueda con vida de Yeimi.

La PGJE aún no ha emitido información al respecto ni el gobernador de BCS, Víctor Castro Cosío ni autoridades municipales han ofrecido algún mensaje sobre el caso.

De acuerdo con el registro nacional de personas desaparecidas, de la Comisión Nacional de Búsqueda, en lo que va del año en BCS suman 80 reportes, de los cuales 28 corresponden a mujeres desaparecidas o no localizadas.





