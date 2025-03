A pocas horas de su segundo concierto en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, Zayn Malik, exmiembro de One Direction, anunció la cancelación del show.

hoA través de su cuenta de Instagram, el cantante de "Dusk Till Dawn" explicó que no pudo presentarse hoy 28 de marzo debido a problemas de salud: "He estado muy enfermo desde esta mañana", escribió.

Malik aseguró que hizo todo lo posible para poder estar en el escenario, pero lamentablemente "mi cuerpo no me lo permite".. Además, expresó su tristeza por no poder cumplir con sus seguidores y agradeció el apoyo que siempre le brindan. "Gracias por su comprensión, les envío amor a cada uno de ustedes", finalizó.

