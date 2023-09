Zachary Levi, el actor de "Shazam", no ha tenido un buen 2023

A diferencia de otros años, este no ha sido el mejor para el actor estadounidense Zachary Levi, quien después del fracaso de la secuela de "Shazam" no está seguro de su futuro dentro de DC.

Nacido el 29 de septiembre de 1980 en Luisiana, Estados Unidos, el actor de 43 años había pasado por una excelente racha, luego de ser elegido para el papel del súper héroe y, aunque ya contaba con algunos éxitos como la serie "Chuck", fue con "Shazam" que el gran público conoció a este carismático actor.

Vinieron participaciones en series como "The Marvelous Mrs. Maisel" o el protagónico en la cinta "American Underdog" (2021) y todo parecía ir de maravilla, hasta que llegó a las salas de cine la segunda parte de "Shazam" la cual fue duramente destrozada por la crítica.

Incluso Levy reconoció que el panorama no es nada alentador dentro del Universo de DC. "No sé qué depara el futuro para todo esto, porque desafortunadamente la segunda película no fue tan bien recibida. La valoración de la audiencia sigue siendo bastante buena, pero la recepción de los críticos fue muy extraña y desconcertantemente baja".

Y por si fuera poco, ha tenido un par de declaraciones polémicas. La primera, al señalar que muchos de las películas de Hollywood son consideradas basura; y la segunda, cuando dijo que las prohibiciones que exige el Sindicado de Actores para realizar promociones de sus trabajos durante la huelga son "estúpidas".

Nada ha salido bien este 2023 para Zachary Levi. Ya veremos si retoma el camino no solo de la prudencia, sino también de encontrar un buen proyecto que le permita regresar a la cima de la taquilla.

rad