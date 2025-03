La cantante Yuridia viajó a Estados Unidos a principios de este mes para ofrecer varios conciertos como parte de su gira Sin llorar, y además, compartió la noticia de que está esperando a su tercer hijo. Sin embargo, al regresar a México, se enteró de que su padre había sufrido un accidente cerebrovascular que le dejó algunas secuelas.

A través de sus redes sociales, la exacadémica compartió detalles sobre el estado de salud de su progenitor.

En un video publicado en TikTok, Yuridia explicó que su padre, Genaro Gaxiola, tiene dificultades para hablar y moverse adecuadamente. A pesar de esto, no ha podido visitarlo aún debido a que tenía una cita médica. "Tengo que irlo a ver para saber cómo va. Estas son las noticias que me reciben en México, él no puede hablar bien, no puede caminar", comentó la intérprete de "Ya te olvidé".

Yuridia porta con orgullo la bandera de México durante su concierto en San Antonio, Texas.

Lee también: Majo Aguilar levantó la mano para abrir concierto de Yuridia en la Plaza de Toros México pero esto pasó

Genaro Gaxiola está recibiendo terapia de rehabilitación para intentar recuperar la movilidad. "Debe tomar terapias para poder volver a caminar. Yo solo puedo mirar al techo sin saber qué hacer, contemplando la vida y sabiendo que no podrá asistir a mi próximo concierto, ya que lo más importante es su salud", agregó.

Yuridia también mencionó que se alejará temporalmente de las redes sociales debido a la situación familiar y, al mismo tiempo, se estará preparando para su concierto en la Plaza de Toros México el próximo 5 de abril.

"Le pediré a Dios que le dé salud a mi papá", concluyó.

Lee también: Yuridia defiende la bandera de México durante concierto en Estados Unidos

El padre de Yuridia también es músico y ha construido su carrera desde joven, componiendo canciones como "Maldita mi suerte", "Una serenata", "Simple amor" y "Sobreviviré", esta última interpretada por ella.

¿Qué es un accidente cerebrovascular?

Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se interrumpe o reduce, impidiendo que este órgano reciba oxígeno y nutrientes. Según la Mayo Clinic, las neuronas comienzan a morir en minutos.

Es crucial recibir atención médica de emergencia para reducir el daño.

Los síntomas comunes de un accidente cerebrovascular incluyen dificultad para hablar y comprender, debilidad o parálisis en la cara o extremidades, problemas de visión en uno o ambos ojos, dolor de cabeza intenso y problemas para caminar.

Lee también: ¡Yuridia revela el nombre de su tercer bebé!