Yordi Rosado le cumplió un sueño de infancia a su novia Melissa Mochulske, la comunicóloga, locutora y escritora le agradeció profundamente al conductor por la vivencia, y le dedicó un emotivo mensaje que acompañó con paradisíacos videos de su viaje.

Yordi Rosado y Melissa Mochulske comenzaron su romance a mediados de 2023, y aunque en un inicio manejaron su relación de manera privada, a mediados de ese año comenzaron a compartir fotos y videos juntos en redes sociales.

En febrero de 2024 Melissa sorprendió a Yordi con una serenata en su trabajo, y se dejó ver junto a los tres hijos que el conductor tuvo con su exesposa Rebeca Rodríguez: Regina, Santiago y Elías.

Yordi Rosado vive momento romántico con su novia

Yordi y Melissa Mochulske viajaron a Reikiavik, Islandia para disfrutar de las auroras boreales, un espectáculo de luces de colores que se producen por la colisión de partículas solares con los gases de la atmósfera terrestre.

Suelen aparecer en tonos verdes, pero también pueden verse en colores como rojo, rosa, púrpura, naranja y azul. Islandia, y Reikiavik en particular, se encuentra en una latitud ideal para observar este fenómeno, por encima del paralelo 60 norte. La mejor época para ver las auroras es durante los meses de invierno, entre septiembre y abril, cuando las noches son largas y oscuras.}

Melissa Mochulske, la novia de Yordi Rosado, disfruta de las auroras boreales.

Melissa Mochulske dedicó un mensaje de amor y agradecimiento a Yordi, a quien llama 'el amor de su vida', por cumplirse ese sueño y ser el mejor acompañante de aventuras.

"Cada estrellita en el techo que pegué, cada historia que me contaron de ellas, cada video, el viaje frustrado en pandemia… Todo, todo eso tenía que pasar para llegar a la noche del 17 de septiembre. El día en que el amor de mi vida me trajo a cumplir ese sueño que desde niña he perseguido. El corazón me creció con cada latido de esas auroras perfectas que conocimos ayer. No tengo más que agradecimiento y mucho amor desbordado. Te amo con toda mi alma @yordirosadooficial. Eres el cómplice y compañero perfecto para gastarnos esta vida", se lee.

