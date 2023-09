Yolanda Ventura confiesa que su rostro de niña pertenece a los creadores de Parchís: No puedo usar mi cara

Yolanda Ventura rememoró los tiempos en que fue "la ficha amarilla" de Parchís, una de las épocas más exitosas de su carrera, sin embargo, en la actualidad no puede sacar provecho de la fama que obtuvo cuando todavía era una niña, debido a que los creadores de la agrupación infantil tienen los derechos tanto de su rostro como de los otros integrantes del grupo, pero eso no la detuvo para que encontrara el modo de lanzar su propia marca, la que pronto lanzará el clásico overol que usaba.

La actriz y cantante de origen español fue entrevistada por Matilde Obregón, en la que recordó que la vida siempre formó parte de su vida, de hecho, mucho antes de que formara parte de Parchís, pues su padre fue el famoso trompetista Rudy Ventura. Por ello, desde los siete años comenzó a cantar y lanzo tres álbumes como solista; al cumplir los 10, se unió a la banda infantil, sin imaginarse el éxito que obtendrían, pues contó que el grupo estaba planeado sólo para que lanzara un disco.

"Era un grupo para un año, para un disco doble para que se vendiera en Navidad y unas actuaciones en verano y adiós, de ahí empezaron las películas, todo, duró seis años", destacó.

Ventura reconoció que era la integrante del grupo de la que sus fanáticos estaban enamorados, sin embargo, destacó que no era una denominación con la que se sintiera halagada, ya que ella no era la única mujer del grupo, confiando que es la primera en reprobar cualquier acción que confronte a las mujeres o las haga ver como si fueran una competencia.

"Yo lo veo con el tiempo y digo: ´-Uy, qué difícil la etiqueta, por un lado dices: ´-Qué padre´, porque yo soy una mujer coqueta, que le gusta gustar, pero no era padre si hay otra niña allí. Estas competencias y comparaciones entre las mujeres siempre; '¿cuál es más flaca?´, ´¿cuál es más guapa?´, ´¿cuál es la más alta?´, y yo me alejo ya de eso, no quiero, si nosotras nos uniéramos la vida sería diferente", destacó.

También reconoció que aunque le tiene mucho cariño al color amarillo que asocia con la alegría, confesó que cuando compra ropa de ese color nunca termina por usarla porque aún la asocia con una clase de uniforme: "Me compró ropa amarilla y no me la pongo, es como si fuera de vestuario, tengo una chamarra amarilla y no me la pongo nunca", relató.

Yolanda dijo que no guarda ningún uniforme de Parchís y, no porque no quiera, sino porque todo la ropa que usaban era para trabajar y no para su uso personal. De hecho, explicó que el gran problema que se produjo mientras la banda existía es que no tenía un representante, debido a que la agrupación se creó con otros fines, por lo que las decisiones eran tomadas por la disquera y no había ningún intermediario, a tal grado que reveló que el rostro de los integrantes aún permanece a la distribuidora de discos que los creó.

"No teníamos un mánager personal, la disquera tuvo la idea de hacer un grupo con esos colores, con ese nombre, con ese concepto... era la dueña absoluta de todo, incluso de nuestra cara de niños, o sea yo no podría hacer una camiseta con mi cara y venderla, porque mi cara, ellos son duelos", precisó.

Sin embargo, la actriz se las ideó para poder crear su propia marca, por lo que compró los derechos del nombre "la ficha amarilla", como ahora nombra a la serie de productos que lanzó durante la pandemia, entre ellos; playeras, termos y agendas. También dijo que está pensando en poner a la venta overlores amarillos, tal y como los usaba cuando formó parte de la banda española y aseguró que ella está en involucrada en todo el proceso de venta, pues ella hace los pedidos y envía los productos, que llegan autografiados para todas y todos sus clientes.

