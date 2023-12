Yailin "La más viral" sale de la cárcel: enfrenta múltiples cargos por agresión a Tekashi 6ix9ine

Yailin "La más viral", que fue detenida anoche luego de que Tekashi 6ix9ine, su novio, la habría reportado por comportamiento agresivo en su contra, ya se encuentra en libertad tras haber pagado una fianza, sin embargo, la cantante enfrenta múltiples cargos por agredir a 6ix9ine.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, más conocida por su nombre artístico como Yailin "La más viral" es señalada por el rapero Tekashi de violenta, ambos comenzaron una relación sentimental cuando ella terminó con Anuel AA, con quien tiene una hija.

Aunque al inicio el acercamiento entre Tekashi y Yailin fue por la música y lo laboral, cada vez se dejaban ver más tiempo juntos hasta que confirmaron el romance; en redes dieron mucho de qué hablar al exhibir los costosos regalos que ambos se daban, y ahora, meses después, ambos han posteado fotos, videos y audios que muestran la violencia mutua.

Yailin "La más viral" enfrenta cargos en la Corte

Con uniforme color azul, que combina con su cabello, Yailin "La más viral" apareció esposada en la Corte en Palm Beach, Florida, donde enfrenta múltiples cargos, uno de ellos es la agresión agravada con un arma mortal, tras una pelea con Tekashi.

De acuerdo a un video de Telemundo, la rapera quedó en libertad tras pagar una fianza de mil dólares.





Señalan de violento a Tekashi 6ix9ine

El conductor de radio y productor dominicano Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, acudió al llamado de desesperación que Yailin le hizo hace unas horas, antes de que fuera detenida, asegura que su amiga vive una relación de mucha violencia con Tekashi 6ix9ine, en la que ambos se han agredido.

Señaló al rapero de mentiroso por borrar del celular de Yailin material que comprueba que es un hombre agresivo, y en su cuenta de Instagram publicó pruebas de que 6ix9ine habría golpeado a la rapera.

"Ya estan comenzando a recuperar los datos de los telefonos que @6ix9ine le destruyo a Yailin donde hay mucha evidencia de sus agresiones. Las imagenes estan en nuestro canal oficial en Whatssap".

Alofoke, amigo de Yailin "La más viral" publicó supuestas pruebas de cómo la rapera fue violentada por Tekashi 6ix9ine.





Mientras que Alofoke afirma que fue él quien pagó la fianza de Yailin, Tekashi 6ix9ine afirma lo contrario, lo que ha desatado una pelea entre ambos en las redes, donde el productor reta al rapero:

"¿Si subo el recibo admitirás que le dabas golpes a ella? @6ix9ine Solo escribe Yes en esta publicación y publico el recibo".





Ante los ataques que ha recibido en las redes, Alofoke aclaró que él sólo respondió al llamado de auxilio desesperado de Yailin, sin embargo, lamentó que tras salir de prisión se fuera con el equipo de seguridad de Tekashi; confió en que el tiempo pondrá todo en su lugar, y acompañó su mensaje con una foto en la que la rapera aparece con golpes en el rostro junto a Tekashi 6ix9ine.

"Como persona receptiva acudí al llamado anoche de una colega amiga dominicana ex comadre que pedía ayuda a gritos, todo el mundo escuchó el audio. Su amiga Camila que la acompaña la acogimos en un lugar seguro que es la testigo presencial de todo ante el arresto de Yailin. El día de hoy ella decidió irse con el seguridad de Tekashi luego de salir de prisión. Creo que hice lo correcto y no me arrepiento de tratar de ayudarla. Que Dios Cuide a esa joven. El tiempo pondrá todo en su lugar".

Mensaje del productor Alofoke sobre lo que vivió Yailin "La más viral".

