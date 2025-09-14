Con 20 años de carrera, Ximena Sariñana asegura que en la actualidad cada vez es más difícil vivir de la música, por los costos que conlleva, la competencia en la industria y la gran oferta de conciertos, situación que la ha llevado a reflexionar sobre su relación con este arte.

“Estamos viviendo un momento sumamente extraño en donde cada vez recibes menos, pareciera que la música no vale nada, cada vez es más difícil girar, es muy caro, complicado, hay muchísima oferta de conciertos, no es nada fácil”, reconoce la cantante y actriz.

“Llevo una carrera de más de 20 años en la música y me ha tocado vivir de todo: ver este ir y venir. Desde Napster, Limewire y MySpace, las plataformas y las discográficas, creo que todo es medio cíclico y aquí estoy, seguiré tratando de hacer música de mucha calidad y encontrar la manera de seguir existiendo”.

Entre las complicaciones que enfrentó al empezar en la música, resalta el hecho de ser mujer en una industria dominada principalmente por el talento masculino, algo que, agradece, ha ido cambiando con los años.

“Mantener una carrera así de larga es difícil, porque requiere mucha estamina, mucha resiliencia; levantarse después de malas noticia o después de que a algún lanzamiento no le vaya bien; crisis, pandemias y seguirse reinventando. Sobre todo, seguir teniendo ese amor por lo que uno hace, que la música siga siendo algo que te dé más de lo que te pide”, afirma.

De amor y aceptación

Prueba de esa resistencia musical es el estreno de su sencillo “No es igual”, canción con la que adelanta a su público su nuevo EP, Las cosas simples, un tema que explora la lucha por aceptarse tal y como uno es.

“Habla sobre pedirle a la persona con la que estás que te acepte tal y como eres, que no trate de cambiarte o hacerte sentir menos por lo que eres y por tus defectos. Es un poco como decir: ‘sé que si yo no estuviera en tu vida, tu vida no sería igual’. Esta canción es muy transparente”.

“No es igual” formará parte de la gira Existencia Kamikaze, donde Ximena compartirá su nueva música y parte de su carrera artística. El tour iniciará el 14 de noviembre en el Teatro Metropólitan, y llegará al Showcenter Complex de Monterrey el próximo 27 de noviembre.

“El Metropólitan va a ser una noche súper especial. Finalmente van a poder conocer el álbum Las cosas simples. Tengo muchas ganas de que me acompañen y que vean este concierto, que está sonando precioso, vamos a poder presentar todo este concepto gigantesco y va a llevar a las personas a través de un viaje no solamente de mi carrera y repertorio, también de este viaje cíclico”, explica la intérprete de “Vidas paralelas”.