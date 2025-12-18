Más Información

El MoMA rendirá homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera con una muestra especial

Trump impone su apellido al histórico Centro Kennedy de Washington

Presidentes de Colombia, Cuba y Venezuela encabezan la entrega de "25 para el 25"

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

"Mulato Teatro" se despide del Año Viejo en Cocoyoc

Arte reflexiona sobre tensiones geopolítica

Diciembre suele llegar acompañado de una serie de tradiciones que van, desde piñatas y villancicos, hasta una que se ha convertido en referente dentro del mundo del espectáculo: el top personal de

Como ya es costumbre, antes de que termine el año, el expresidente publicó en sus redes sociales un listado con los libros, películas y canciones que marcaron sus últimos 12 meses, y con la que sorprendió a los usuarios.

Y es que, en el apartado musical el exmandatario estadounidense dejó ver que es un gran fan de géneros como el hip hop, el rock, el kpop y la música en español.

Entre los nombres que destacan el de la española, y el de , una de las figuras icónicas de los corridos tumbados.

Mientras que la catalana figura con el tema “Sexo, Violencia y Llantas”, el cantante estadounidense aparece con “En Privado”, una colaboración con Manuel Turizo y uno de sus más grandes éxitos.

A estos artistas se suman las apariciones de otros latinos como Mora y De La Rose, incluidos con “Aurora”, así como colaboraciones donde participa Myke Towers.

El resto del listado lo conforman Lady Gaga, Kendrick Lamar, Drake, BLACKPINK, Bruce Springsteen y SZA, junto a artistas de circuitos alternativos, en una mezcla que ha caracterizado las listas de Obama desde que comenzó a compartirlas públicamente.

Pero la lista no se limitó a lo musical. En el tema cinematográfico, Obama eligió títulos como "Una batalla tras otra", protagonizada por Leonardo DiCaprio; "Pecadores", de Michael B. Jordan; y "Hamnet", película incluída en el shortlist del Oscar 2026.

