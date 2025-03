Actrices y actores que han sido ovacionados por el público gracias a personajes, algunos içónicos, jamás han logrado alzar la estatuilla de la Academia y quizá nunca lo logren, a no ser que obtengan uno a la trayectoria, el para varios es una manera de ofrecer disculpas por los años olvidados.

Aquí te presentamos 10 talentos que, aunque han estado nominados alguna vez, siguen soñando con tener una gran noche en el cine internacional.

ALAN RICKMAN

El actor británico, conocido internacionalmente por su papel de "Severus Snape" en la saga dse Harry Potter y más de 60 películas como "Duro de matar" y "Sweene Todd", ni siquiera fue nominado en alguna ocasión el premio de la Academia. Eso sí ganó un Globo de Oro por la miniserie "Rasputín" y un BAFTA por "Robin Hood: el príncipe de los ladrones".

AMY ADAMS

Amy Adams ha sido nominada al Oscar en seis ocasiones, pero nunca ha logrado ganar la estatuilla. A pesar de tener una serie de actuaciones excepcionales, desde su interpretación en "Junebug" (2005) hasta "Arrival" (2016) y "Vice" (2018), se quedó con las manos vacías en cada intento. Además de sus nominaciones al Oscar, ganó varios Globos de Oro y premios del Sindicato de Actores, pero la victoria en los premios más codiciados del cine sigue esquiva para ella.

Tu navegador no soporta este contenido



AVA GARDNER

Considerada una de las grandes bellezas y estrellas de la Época de Oro de Hollywood, Ava Gardner fue una de las actrices más admiradas de su tiempo. Aunque fue nominada al Oscar en 1954 por su papel en "Mogambo", nunca logró ganar la preciada estatuilla. A lo largo de su carrera, trabajó con algunos de los directores más importantes de la industria y participó en clásicos del cine, pero, a pesar de su fama y talento, el Oscar nunca estuvo en su camino.

GLENN CLOSE

Con una larga carrera que abarca más de cinco décadas, es considerada una de las mejores actrices de su generación. A lo largo de su carrera, ha sido nominada al Oscar en ocho ocasiones. Su intensa interpretación en "Atracción fatal" (1987), por la que recibió su primera nominación, y su papel en "Dangerous Liaisons" (1988), entre otras, hicieron pensar que ahora sí se llevaria la estatuilla dorada. A pesar de recibir numerosos premios, como tres Globos de Oro y tres Emmy, el Oscar sigue siendo un trofeo elusivo para esta talentosa actriz.

MARILYN MONROE

Una de las figuras más icónicas del cine fue conocida por interpretar papeles cómicos de "rubia explosiva" y por ser un símbolo sexual de la época. Sus papeles en películas como "Niagara" (1953), "Gentlemen Prefer Blondes" (1953) y "Some Like It Hot" (1959) la convirtieron en una de las estrellas más famosas de su tiempo. Aunque fue galardonada con varios premios, incluidos un Globo de Oro, el Oscar siempre le fue esquivo.

Lee también: Premios Oscar 2025: dónde ver la ceremonia en vivo y todos los detalles

MONTGOMERY CLIFT

Considerado uno de los mejores actores de su generación, estuvo nominado en cuatro ocasiones al Oscar, entre los 50s y 60s, por películas como "De aquí a la eternidad" y "La búsqueda", pero siempre salió con las manos vacías. Lo mismo pasó cuando fue nominado por "Los juicios de Nuremberg" a los Globos de Oro y el BAFTA.

SAMUEL L. JACKSON

Con más de 200 películas en su haber, solamente una vez ha estado nominado a la estatuilla y fue hace 30 años su papel en "Tiempos violentos". En 2022 la Academia decidió darle uno honorario por su trayectoria, por lo que no fue en competencia. De hecho, este reconocimiento se da días antes de la premiación principal.

SIGOURNEY WEAVER

La "reina de la ciencia ficción", como se la conoce, ha sido una presencia constante en el cine desde los años 70, con papeles memorables en "Alien" (1979), "Gorilas en la niebla" (1988) y "Avatar" (2009). Aunque nominada en varias ocasiones, no ha conseguido llevarse la estatuilla. Sin embargo, ha sido galardonada con varios premios, incluidos dos Globos de Oro.

TOM CRUISE

Podrá ser uno de los actores más taquilleros por la saga "Misión imposible" y habrá generado que muchos jóvenes se enlistaran en el ejército por "Top Gun", pero no ha sido reconocido por la Academia. Ha sido cuatro veces nominado a la estatuilla, pero según la crítica, sólo en una ha estado cerca y fue la de 1990, por "Nacido el 4 de julio".

WILLEM DAFOE

Muchos lo daban por ganador en 1987 por su papel de Elías en la bélica "Pelotón", pero se quedó con las ganas. Las otras oportunidades han sido por "La sombra del vampiro", "Van Gogh, en la puerta de la eternidad" y "El proyecto Florida", pocas si se tiene en cuenta su filmografía de más de 100 titulos, en cuatro décadas de carrera.

Lee también:

rad