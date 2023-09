Wes Anderson, en contra de la censura a autores

Venecia.- Durante el estreno de su cinta, “The wonderful story of Henry Sugar” en el Festival de Venecia, el director texano Wes Anderson aprovechó para defender a los trabajos artísticos finalizados desde hace años, los cuales, consideró, no deben de tocarse o modificarse.

El director habló respecto a la decisión de los publicistas del novelista Roald Dahl, autor en el cual se basa su nuevo mediometraje, de hacerle varias modificaciones al lenguaje, considerado ofensivo en la actualidad, así como a otras historias como “Matilda”, “Charlie y la fábrica de chocolate”, “Jim y el durazno gigante”, etc.

Lee también: Eduardo Verástegui explota contra reportero en plena entrevista: "Eres ignorante, eres mentiroso"

“Probablemente soy la peor persona para consultar esto porque si me preguntas si (Pierre-Auguste) Renoir debería haber permitido hacer un retoque a sus pinturas te diría que no, que eso está hecho. Además, nadie que no sea el autor debería modificar un libro; él (Dahl) está muerto y esta es su obra”, apuntó el cineasta.

“The wonderful story of Henry Sugar” (“La maravillosa historia de Henry Sugar”), estrenada fuera de competencia en Venecia, es el primero de cuatro mediometrajes que hará para Netflix basado en las obras de este autor.

Lee también: Florinda Meza responde a supuesta nueva paternidad de Roberto Gómez Bolaños