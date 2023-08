Wendy Guevara tiene miedo de salir de "La casa de los famosos México": "me dolería ser la última eliminada"

Esta noche se llevará a cabo la última gala de eliminación de "La casa de los famosos, México" y además de conocer el nombre del último expulsado, también saldrán a la luz los cinco finalistas que competirán por un premio de cuatro millones de pesos.

Aunque aún faltan algunos minutos para que la semifinal del reality show de inicio, los tres nominados: "La Barby" Juárez, Wendy Guevara y Poncho de Nigris, abrieron su corazón para revelar cómo están viviendo estos momentos y los tres coincidieron en que el medio y los nervios se han apoderado de ellos.

Wendy, quien hasta hace unas semanas, era la favorita del público para ganar, aseguró que esta experiencia la marcó para siempre y a pesar de que sabe que la están apoyando desde afuera, sí ve muy cercana la posibilidad de quedar fuera. dijo que

“Los veo como rivales muy fuertes y me da miedo. Sí me dolería ser la última eliminada, qué triste, qué deprimente, la verdad sí me sentiría mal, me da un nervio la pinche ruleta esa (de la llamada puerta de la gran decsisión)", dijo en una plática con "La Jefa" en el confesionario.





La influencer reveló su deseo de llegar hasta la final, pero de darse el caso de que ella fuera la expulsada de hoy, confesó que lo más valioso que le deja el programa es el cariño de sus compañeros y de sus fans: “En caso de que me fuera me llevaría todos los momentos lindos, de carcajadas, de que una vez la gente me salvó. Me llevaría ese cariño”, dijo.

Por su parte, la boxeadora reflexionó sobre su estadía, la cual, se basó en el respeto a pesar d elas diferencias que pudo llegar a tener con los demás habitantes: “Trato de tener los pies en la tierra, no me creo famosa, le doy el lugar a todos. Muchos no aguantamos ciertas cositas, así que trato de ser muy respetuosa con todos y creo que es eso, el valor del respeto, que muchas veces nos hace falta afuera”.









"La Barby" confesó que jamás creyó que llegaría tan lejos y dejó claro que quiere quedarse para llegar al último capítulo junto con Wendy, a quien considera uno de los elementos que más aportó al programa.

“Wendy ha hecho mucho en la casa, ha aportado en su historia de vida y su superación; es una de las que no me gustaría que se fuera, tampoco me gustaría irme. Lo que más extrañaría son esos momentos en los que nos sentamos a platicar y compartir algo que le pasó a alguien, para ayudarlo y no ser juzgado”, expresó.

Mientras que Poncho externó que su experiencia en este tipo de programas le ha jugado a favor, pero no minimiza a ninguna de sus contrincantes, incluso las ve como dos competidoras peligrosas: "Estos días son tensos. Wendy es una contendiente fuerte, Barby también, la campeona mexicana del boxeo es rival fuerte, pero su personalidad no es para este tipo de programas".





Asimismo reconoció el trabajo que hizo junto al "Team Infierno" para llegar a la final, aunque reconoció que la última decisión ya no le corresponde a él: “Si el público me elige para que salga de la casa a un paso de la gran final, me quedaría enganchado con un sentimiento de que estuve a muy poco de la final, hice un trabajo muy importante con el team infierno que fuimos de los líderes para llevarlos a la final a todos”, finalizó.

