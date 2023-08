Wendy Guevara roba cámara durante el concierto de Yuri

La travesía rumbo a la nostalgia de los años 80 que llevó Yuri en su más reciente concierto, en el Auditorio Nacional, tuvo una invitada sorpresa que durante más de 10 semanas cautivó a la televisión mexicana, nos referimos a Wendy Guevara.

La jarocha enamoró a 10 mil fanáticos que gozaron de un espectáculo más de su gira "Euphoria", donde presumió más de 10 cambios de vestuario, la compañía de 20 bailarines arriba del escenario, un concepto futurista (con un bloque de mariachi), ritmos latinos y un homenaje a la época del OTI.

Toda esta fiesta se desarrollaba con normalidad, entusiasmo y alegría, hasta que los ánimos se multiplicaron cuando la anfitriona anunció que estaba entre el público la ganadora del reality “La casa de los famosos México”, por lo que de inmediato apareció en las pantallas laterales del escenario.

La vocalista de éxitos como “Amiga mía”, “Es ella más que yo” y “Maldita primavera” aseguró que ser famosa implica algunos sacrificios, razón por la cual le dio algunos consejos a la youtuber quien vive en pleno ascenso a la fama.

“Wendy: abusada mana, no sabes dónde te estás metiendo, porque el público te exige y hay que darles lo que ellos te piden ¿verdad que sí?”, señaló la rubia intérprete antes de que se escuchara una fuerte ovación.

Tras cantar temas como “Mueve tu cuerpo”, “El espejo” y “Déjala”, la excoach de “La Voz… México” volvió a mencionar a Wendy durante su discurso frente a sus admiradores y recalcó que la celebridad del internet llegó a esta cita con un outfit “muy bien producido”.

En otro bloque, Yuri invitó a subir al escenario a Wendy para felicitarla por haberse convertido en la indiscutible ganadora del reality show: “Ven mana, súbanmela por favor, nada más no me la toqueteen, es que yo le quiero preguntar muchas cosas”.

“Nos tenía babosos todos los domingos y toda la semana, quiero preguntarle muchas cosas que qué onda con ‘La casa de los famosos México’, me dijeron que quería que yo entrara, no sé”, señaló la cantante antes de que llegara la artista al escenario.

“Qué escándalo, Yuri hola hermosa, traigo faja mamona, saludos toda la gente hermosa, todo lo que provocas hermana, estoy atacada”, fueron las primeras palabras de Wendy.

Mientras que la intérprete le respondió así:

“Te quiero felicitar porque siempre fuiste auténtica, eres una mujer especial, yo sí te quiero mucho a ti y aunque digan por ahí que me quiero reivindicar, mana, cuenta siempre con mi amistad, mi cariño y respeto, yo te amo, te queremos por auténtica, disfruta tu triunfo, hay mucha gente que te quiere por fregona”.

Wendy indicó estar agradecida “eres una artista súper grande, súper chingona y para mí es un placer estar aquí, no me agacho mucho porque se me ven los hue… les voy a dar una caguama a cada uno de ustedes”, señaló riéndose.

La instagramer aprovechó que invitar al público a ver su próximo reality “Wendy: perdida, pero famosa”; entre los asistentes también se encontró el excanciller de México Marcelo Ebrad.

Tras 26 canciones, que incluyó algunos popurrís, una salida en falso, coreografías, muchos visuales, duetos virtuales con Lucero, Carlos Rivera y Edith Márquez, quienes aparecieron en pantallas, Yuri dijo adiós a su séquito, no sin antes por el amor que recibe y aclarando con humor que se cansa mucho bailando.

“Pobre Madonna por eso le dio el ataque a la pobre, cuando bailamos desde chamacas, quieren que a los 50, 60, 70 (sigamos bailando igual), chicos recuerden que todo esto se va acabando y cuando esté en el sexto piso no voy a bailar”.



