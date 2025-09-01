Los Ángeles.— Weapons regresó a la cima el fin de semana feriado en los cines de EU culminando un verano de taquilla que probablemente quedará justo por debajo de las ganancias del año pasado.

El filme de horror de Zach Cregger demostró su capacidad de permanencia como un éxito viral de finales de verano y recuperó el primer lugar después de que el fin de semana pasado la película de fantasía Kpop Demon Hunters le dio a Netflix su primera victoria en taquilla.

Weapons generó 10.2 millones de dólares durante su cuarto fin de semana en los cines.

El relanzamiento por el 50 aniversario de Tiburón de Universal también causó sensación en los cines, asegurando el segundo lugar.

La película de 1975 de Steven Spielberg “mordió la taquilla”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore, ganando 8.1 millones de dólares en 3 mil 200 cines de América del Norte.

“Qué apropiado que una película que celebra sus 50 años, clásico de todos los tiempos, Tiburón, sea tan relevante hoy como lo fue cuando se estrenó”, dijo Dergarabedian.

“Es genial porque necesitamos cada dólar para contribuir al balance final de este verano”.

El relanzamiento ayudó a impulsar un verano con ganancias que probablemente alcanzarán los 3 mil 700 millones de dólares, justo por debajo del verano pasado.

Aun así, este año no alcanzará el punto de referencia típico de taquilla de verano anterior a la pandemia de 4 mil millones de dólares, indicó Dergarabedian.

“Hubo bajas este verano. Es un verano muy concurrido, muy competitivo”, agregó. “Al final del día, no se puede llegar a esa marca de 4 mil millones a menos que cada película simplemente funcione y esté rindiendo al nivel o por encima de las expectativas”.

Las ganancias de esta temporada estuvieron concentradas al principio, con estrenos en mayo como Thunderbolts y Lilo & Stitch, convirtiéndose en éxitos de taquilla.

Sin embargo, la segunda mitad del verano tuvo dificultades a pesar del éxito de cintas como Weapons.

Freakier Friday, que debutó junto a Weapons a principios de este mes como un exitoso doble programa de humor/terror, ocupó el cuarto lugar, ganando 6.5 millones de dólares a nivel nacional.