Los Ángeles.— Weapons logró mantenerse en el primer lugar de los cines en EU por segundo fin de semana consecutivo desde su estreno, ahuyentando a Freakier Friday y al recién llegado Nobody 2.

La película de terror de Zach Cregger recaudó 25 millones de dólares en 3 mil 450 cines de América del Norte, una caída de 43% respecto de su primer fin de semana.

La película se benefició de la opinión del público y de las tendencias en redes sociales para atraer a grandes multitudes.

Freakier Friday, que perdió la batalla por el primer lugar frente a Weapons durante su doble estreno, también mantuvo su segundo puesto, recaudando 14.5 millones de dólares a nivel nacional.

Ambas películas también prevalecieron contra Nobody 2, la secuela de acción clasificada R.

La película protagonizada por Bob Odenkirk recaudó 9.25 millones de dólares en 3 mil 260 cines de América del Norte en su fin de semana de debut.

“Agosto fue fuerte el año pasado, por lo que las comparaciones son difíciles”, dijo Paul Dergarabedian, analista de la firma de datos Comscore, señalando el éxito de taquilla de películas como Deadpool and Wolverine y la película de terror y ciencia ficción Alien: Romulus, que se estrenó hace un año.

Este verano es poco probable que alcance el punto de referencia de 4 mil millones de dólares, pero logró ofrecer a los cinéfilos una cartelera dinámica y diversa de películas, agregó.