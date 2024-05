Vocalista de El Recodo habla del acoso que sufrió en un concierto

El vocalista de El Recodo, Ricardo Yocupicio, generó conversación en las redes sociales hace una semana, después de que se hiciera viral un momento incómodo que vivió durante un concierto en Estados Unidos.

Enl un video, supuestamente grabado en Charleston, California del Sur, se muestra el momento en que el intérprete se acerca a interactuar con los asistentes, especialmente aquellos en primera fila. Mientras cantaba junto a sus fanáticos, una mujer, cuya identidad permanece desconocida, comienza a tocarle el brazo, luego el pecho y desciende por una de sus piernas hasta llegar a la entrepierna.

Visiblemente nervioso, el famoso retira inmediatamente la mano de la seguidora y sigue caminando por el escenario.

Ahora, en una entrevista en "De Primera Mano", Yocupicio reveló que sus admiradores lo etiquetaron en el clip, el cual afirma que es de 2021 y resurgió recientemente. " (La fanática) cruzó un poquito la línea, prácticamente tuve un agarrón de genitales", expresó, añadiendo que ni siquiera recuerda que el evento haya sido en California.

Además, reconoció que es una situación que afecta tanto a hombres como a mujeres, y explicó que son riesgos que se presentan en su profesión al interactuar con el público. "Ya me han quitado cadenas, las he recuperado, me han quitado un anillo. No es la primera vez que me han tocado indebidamente. Me han agarrado las nalgas", agregó, señalando la constante vulnerabilidad a pesar de la confianza en que no ocurrirá.

El cantante abordó el debate sobre cómo se habría percibido la situación si la víctima hubiera sido una mujer, argumentando que probablemente habría generado más atención y rechazo público. "Te aseguro que ya hubieran hecho una marcha, ya me hubieran corrido de la banda. Yo creo que simplemente hay que mantener un respeto entre hombres y mujeres porque también quisiera que esto no le pasara a mis colegas artistas mujeres", afirmó.

Por otro lado, desde que el video volvió a circular, algunos usuarios en redes sociales expresaron indignación y condenaron el comportamiento de la fan, argumentando que el acoso a los hombres también debe tomarse en serio. En una entrevista en "Hoy", el compañero de Yocupicio, Poncho Lizárraga, enfatizó la importancia del respeto, independientemente del género. "Fue una mujer que le hizo eso a un caballero y pues no pasó nada y se viralizó. Entonces sí es un detalle que hay que tomar en cuenta", dijo.

Lizárraga especuló que el comportamiento de la fanática podría haber sido impulsado por la emoción: "Lo que yo alcancé a ver es que actuó de una manera en que es el instinto femenino, ¿no? El instinto que todo el ser humano tiene, que a veces te lo contienes un poco. Ella pues, por lo que alcancé a ver, es que le ganó la emoción y se le hizo fácil: empezó en la rodilla y llegó hasta donde tenía", concluyó.

