Vivir Quintana reflexionará sobre el amor en el Lunario del Auditorio

La lucha feminista y la protesta contra los feminicidios fueron los temas que impulsaron la carrera de Vivir Quintana después de que compuso el tema “Canción sin miedo”, que se convirtió en un himno de las protestas contra esta problemática social.

El tema que tiene 23 millones de reproducciones a tres años de su estreno ha sido interpretado por artistas como Mon Laferte y traducida al griego y otros idiomas. Y aunque para la cantante originaria de Coahuila las temáticas sociales son un estandarte, ahora, también quiere hablar de amor a las nuevas generaciones.

“Lo que quiero es dejar un mensaje de amor y a veces se malinterpreta con el romanticismo pero es más profundo, se trata de entender un amor muy grande, de que si sales a la calle a veces no es posible entenderlo porque vivimos con tantas limitaciones, pero el chiste es entender que puedo regresar al amor constante, y eso es lo que quiero dejar con mis canciones, con mi persona, hablar de que podemos ser más amables con el mundo”, explicó Quintana en conferencia de prensa.

La cantautora de 39 años debutará este 16 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional, recinto en el que recuerda muchas veces presentó sus composiciones, con el sueño de poder tener un show propio.

“El mayor obstáculo fue cómo llegar a estos lugares tan poderosos hablando de amor, de las noticias, del contexto social porque cuando empecé a mostrar mis canciones me decían ‘es que esas canciones no venden’, después me di cuenta de que yo sí quiero cantar de esto porque también me gustan todos los géneros (musicales), pero no quiere decir que no podamos llegar a lugares grandes”, contó.

Durante el espectáculo, en el que se acompañará de artistas mujeres invitadas, tocará con su banda femenina de diez elementos, temas como “Te merecer un amor”, que habla acerca de las relaciones amorosas sanas.

“Te mereces un amor es esas pláticas que tuve con mis amigas dentro y fuera del activismo, de decir cómo nos merecemos tener estas relaciones más sanas, eso es la continuación de canción sin miedo, son canciones de amor con otra perspectiva”, señaló.

Y abogó por contribuir a través de los contenidos a erradicar la idea de que las “relaciones tóxicas” son buenas.

“Tengo una sobrina de 16 años y yo sí quisiera que cuando ella tenga mi edad esa canción la haya representado y entonces entender que se merece un amor sano y que no entienda las relaciones como muchas hemos entendido a través del desamor… sobre todo en un momento donde nos pusieron de moda en las redes sociales que ser tóxico está bien”.

Su presentación en el Lunario será a las 20:30 horas y tendrá como abridora del show a la cantante jalisciense Agris.

