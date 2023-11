Victoria Ruffo habla sobre su esposo Omar Fayad: "tenemos crisis desde que nos casamos"

"Tenemos crisis desde que nos casamos", fue la forma como Victoria Ruffo respondió a la pregunta de si es verdad que se estaba divorciando del político Omar Fayad, durante una entrevista en el programa "La mesa caliente", desmentido de esta forma la información que el periodista Álex Kaffie difundió hace unos días al respecto.

“La verdad no sé de dónde salió este chisme, ya van varias veces que sale, y que nos divorcian y pues la verdad nada más nos reímos, porque además el día que pase pues obviamente va a pasar y punto, si es que pasa. Mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno”, expresó Victoria Ruffo.

Incluso la llamada reina de las telenovelas afirmó que tiene una bonita relación con su esposo, con quien lleva casada 22 años, y supuso que esto se debe a que contrajeron nupcias cuando ambos ya eran personas maduras.

Lee también: Muere la madre de Victoria Ruffo: Jose Eduardo Derbez la despide en redes

José Eduardo Derbez también niega divorcio

Esta fue la primera vez que la actriz habla al respecto abiertamente, ya que anteriormente el periodista Gustavo Adolfo Infante había tratado de confirmar el divorcio directamente con ella, pero sólo recibió como respuesta un mensaje de WhatsApp confuso: “No puedo llamada, estoy con 'el abogado', jajajaja”.

"Yo hablo diario con ellos dos y pues no me han dicho nada, entonces supongo que si fuera algo verdadero me lo dirían, entonces pues no creo y no tendrían por qué ocultármelo", dijo José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo durante un encuentro con la prensa el día de ayer, desmintiendo también dicha información.

Álex Kaffie fue quien dio la noticia de la supuesta separación de Ruffo y Fayad, incluso aseguró que los trámites legales ya habían comenzado, pero que la custodia de sus mellizos Anuar y Victoria no formaban parte de las negociaciones, porque son mayores de edad y tienen la capacidad de decidir con quién quedarse.

rad