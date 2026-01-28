Vicente Fernández Jr. se enorgullece de sus nuevos hábitos alimenticios que, en cuatro meses, lo ha ayudado a perder poco más de 17 kilos. La decisión de cambiar su estilo de vida llegó cuando supo que su esposa Mariana esperaba un bebé, noticia que despertó en él la firme convicción de estar saludable para la pequeña que nacerá muy pronto.

El hijo de don Vicente Fernández muestra entusiasmo por los cambios que ha experimentado su salud, y su apariencia, desde que comenzó con un tratamiento para bajar de peso, el cual, como contó a "Venga la alegría", ha consistido en una alimentación sana y el uso de inyecciones, bajo receta médica.

"Es un régimen alimenticio, ayudado con unas inyecciones, yo andaba cerca de los 90 kilos", confió.

Tras el anuncio de que su esposa, Mariana González, esperaba a su primera hija en común, en agosto del año pasado, Vicente Jr. reflexionó acerca de la importancia de gozar de buena salud para recibir a la bebé y proveerla de los mejores cuidados de su parte, por lo que, en septiembre, comenzó con el tratamiento que lo ha hecho perder poco más de 17 kilos.

"Tratando de buscar las mejores condiciones, en cuestiones físicas y mentales de mí persona, para poder brindarle lo mejor de mí a mi próximo bebé, el 15 de septiembre comencé el régimen", detalló.

Para Fernández no ha sido ningún sacrificio el hecho de cambiar sus hábitos ya que, la espera de Isabella -como bautizarán a su hija- le ha generado grandes expectativas.

"No ha sido nada sacrificado, con unos excelentes resultados, llevamos un poquito más de 17 kilos, que he bajado, nos emociona mucho, estamos en manos de Dios, tenemos la misma felicidad, el mismo gusto, la misma emoción de la primera vez, cuando nos dieron la gran sorpresa que de íbamos a ser mamá y papá", destacó.

Isabella podría nacer el 17 de febrero, fecha en que su padre, "el charro de Huentitán", cumplía años, pues así lo planearon durante el proceso de gestación que, como confió Vicente Jr., tuvo lugar a través de inseminación artificial.

