Verónica Toussaint nunca dejó de gozar la vida

Verónica Toussaint siempre estuvo rodeada de sus amigos, tal y como fue despedida ayer en el Panteón Francés, quienes, entre familia, recordaron a la persona bella y luminosa que ella era.

“Se sentía adolorida, podía estar con un diagnóstico gravísimo y Vero no dejaba de disfrutar la vida, era una gozadora, se reía rico, comía rico y adoraba a sus amigos, nunca se victimizó o se lamentó, ella quería seguir dando fuerza y amor y no angustia”, dijo la comunicadora Paola Rojas con la voz entrecortada, con quien Vero inició el podcast Somos aliadas, un proyecto que Paola ideó para mantener los ánimos en alto de su amiga.

La actriz y conductora tenía 48 años y falleció el jueves a consecuencia del cáncer de mama, padecimiento con el que también fue diagnosticado la periodista Marta Guzmán, ambas en 2021.

“El que ella no esté y yo sí es algo que no se entiende. Pasar una enfermedad así es muy difícil, me movió porque podía pisar mi propio proceso y no se lo deseo a nadie”, expresó Marta.

A la despedida de Toussaint, quien continuaba activa en redes sociales, también acudieron sus compañeros del programa ¡Qué chulada!: Mariana H, Lalo Carrillo y Marlene Stahl, Luz María Zetina, Gloria Calzada, Yordi Rosado y Andrés Palacios. El cuerpo de la conductora será cremado en las instalaciones del Panteón Francés hoy a 14:30 horas.