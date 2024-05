Verónica del Castillo confronta a Claudia Lizaldi, defiende a Ingrid Coronado

Verónica del Castillo no se queda callada frente a la polémica que envuelve a Claudia Lizaldi e Ingrid Coronado; molesta, la periodista niega que la conductora de "Sale el sol" haya sido la tercera en discordia entre Lizaldi y Germán Bricio, el empresario mexicano con el que ahora sostiene una relación amorosa.

La noticia de que Ingrid se dio una nueva oportunidad en el amor causó revuelo mediático, debido a todo lo que vivió a lado de su exesposo, el conductor Fernando del Solar (1973 - 2022). Sin embargo, el foco de la noticia tomó un vuelco distinto cuando se dio a conocer que su novio había sostenido una relación amorosa con Lizaldi pocos meses antes.

Fue así que "Ventaneando" entrevistó a la conductora de "MasterChef Celebrity", quien -conmovida- expresó que la ruptura con Bricio seguía afectándola, pues luego de 10 meses de relación, el también escritor terminó de manera abrupta.

"Yo sé que va a llegar un hombre capaz de recibir ese amor, eso es lo que yo no he conocido... ya me hiciste chillar", dijo conmovida, y con lágrimas en los ojos, al programa.

Sin embargo, Claudia no quiso asegurar ni negar la posibilidad de que Ingrid haya sido la tercera en discordia en su relación, pues sostuvo que nunca encontró un mensaje entre ellos o un indicio que lo sugiriera.

"No sé ni qué contestar, yo no estoy ahí, yo no vi mensajes, yo no vi nada, entonces siento que si digo ´no´, quedo como wey y, si digo ´sí´ quedo como ardida, me ponen en una situación supercomplicada", expresó.

De hecho, Lizaldi habló bien de Ingrid, a quien admira como compañera de trabajo.

"Lo único que puedo decir es que Ingrid es un mujerón, ella misma lo dice".

Sin embargo, a Verónica del Castillo, la amiga que presentó a Coronado y Bricio, no le convencieron las declaraciones que Lizaldi realizó, pues sugiere que habló con toda intención de manchar la imagen de sus colegas.

Por ese motivo, la hermana de Kate, explicó en "Ventaneando" cómo fue y en qué condiciones presentó a los ahora novios.

"Fui a la Feria Internacional del Libro a presentar mi libro, Germán presentó el suyo, somos amigos de mucho tiempo, y de regreso de Guadalajara, él me dice: ´-Oye, ¿Ingrid ya no tiene novio?´, me dice "no", entonces le dijo: ´-Te voy a presentar un amigo´", detalló.

Del Castillo precisó que esto ocurrió en diciembre del año pasado, por lo que asegura que las fechas no coinciden con una aparente infidelidad ya que, en esa época, Bricio ya no tenía una relación con Claudia.

"Nadie le puso el cuerno a nadie, todo fue en tiempo y forma como debe de ser, ya habían tronado de varios meses" aseguró.

Finalmente, Verónica fue frontal a la hora de destacar que la actitud de Lizaldi no fue de su agrado, pues cree que especuló y considera que eso sólo produce malentendidos y lastima a terceros.

"No me caen bien las mujeres que hacen este tipo de cosas, que hace un un daño y luego esconden la mano, no hagas daño... aquí hay una familia, hijos de Germán que están siendo afectados", dijo.

